ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. Архивное фото

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала страны-гаранты минских соглашений - Германию, Францию и Россию (страны "нормандской четверки", в которую также входит Украина) - отреагировать на попытку Киева саботировать договоренности об отводе сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого не начнется 7 октября, поскольку были нарушения перемирия. При этом в ДНР подчеркнули, что согласно договоренностям, соблюдение режима тишины не является обязательным условием для начала процесса. Полпред ДНР выразила мнение, что таким образом Киев пытается затянуть выполнение договоренностей.

"В очередной раз призываем страны-гаранты минских соглашений не закрывать глаза на саботаж мирного урегулирования украинской стороной и, поскольку устранение нарушений на этих двух участках было одним из условий проведения саммита лидеров нормандского формата, надеемся на соответствующую реакцию на действия Украины", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске во вторник сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе. В ДНР отметили, что процесс должен завершиться в течении 30 дней. Он предусматривает отвод сил, разминирование и разбор фортификаций.