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РИА Новости

ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе

15:40 07.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала страны-гаранты минских соглашений - Германию, Францию и Россию (страны "нормандской четверки", в которую также входит Украина) - отреагировать на попытку Киева саботировать договоренности об отводе сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого не начнется 7 октября, поскольку были нарушения перемирия. При этом в ДНР подчеркнули, что согласно договоренностям, соблюдение режима тишины не является обязательным условием для начала процесса. Полпред ДНР выразила мнение, что таким образом Киев пытается затянуть выполнение договоренностей.
Село Петровское Донецкой области
Вчера, 13:30РИА Новости
Отвод сил в Донбассе не предполагает "режима тишины", заявили в ЛНР
"В очередной раз призываем страны-гаранты минских соглашений не закрывать глаза на саботаж мирного урегулирования украинской стороной и, поскольку устранение нарушений на этих двух участках было одним из условий проведения саммита лидеров нормандского формата, надеемся на соответствующую реакцию на действия Украины", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске во вторник сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе. В ДНР отметили, что процесс должен завершиться в течении 30 дней. Он предусматривает отвод сил, разминирование и разбор фортификаций.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМартин СайдикВадим ПристайкоДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныУкраинаВ мире
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