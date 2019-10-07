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РИА Новости

РЖД запланировали запуск ВСМ Москва-Петербург на 2026 год

16:00 07.10.2019
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© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»Концепт высокоскоростного поезда для России
Концепт высокоскоростного поезда для России
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
Концепт высокоскоростного поезда для России. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. РЖД планируют запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург в 2026 году, сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.
В понедельник в Совете Федерации проходит заседание временной комиссии СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры.
"Сегодня по единой позиции с Минтрансом России мы рассматриваем это как общий проект: ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, состоящий из двух участков. Москва-Нижний Новгород, к строительству которого мы готовы приступить уже сейчас, и в магистральном плане сроки запуска этой линии 2024 год. Санкт-Петербург-Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии 2026 год", - сообщил Катцын в понедельник, выступая на заседании в Совете Федерации.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
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Однако в текущем году президент России Владимир Путин, руководствуясь соображениями целесообразности, одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом.
Вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что ориентировочная стоимость ВСМ в Петербург оценивается в 1,5 триллиона рублей и трасса может пройти через Великий Новгород. Проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург может занять три года, а строительство - до пяти лет, говорил журналистам замминистра транспорта РФ Владимир Токарев.
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РЖДМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
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