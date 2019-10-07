Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви на заседании в Троице-Сергиевой лавре по просьбе клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции принял их в юрисдикцию РПЦ, сообщил замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Завершилось историческое заседание Священного синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата", — написал он в Telegram-канале.

Для "Русского экзархата" установили "особый режим управления, соответствующий традиции".

Так, Архиепископия полностью сохранит богослужебные и пастырские особенности, традиции епархиального и приходского управления, а также будет обладать финансовой автономией.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех прихожан РПЦ с принятием в ее состав "Русского экзархата" и отметил, что это стало возможным благодаря большим изменениям в жизни стран Западной Европы.

История Архиепископии

"Русский экзархат" появился в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея России Тихон, Священный синод и Высший церковный совет. В силу исторических обстоятельств, в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата.

В ноябре 2018 года Константинопольский синод принял решение о роспуске "Русского экзархата".

В сентябре 2019 года архиепископ Иоанн (Реннето) направил патриарху Кириллу обращение, в котором сообщил о том, что в ходе внеочередного собрания большинство голосующих, клирики и миряне, "высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому патриархату, разработанного на заседаниях совместной комиссии".