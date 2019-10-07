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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ

15:35 07.10.2019 (обновлено: 17:51 07.10.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкТроицкий кафедральный собор в Париже
Троицкий кафедральный собор в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви на заседании в Троице-Сергиевой лавре по просьбе клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции принял их в юрисдикцию РПЦ, сообщил замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Завершилось историческое заседание Священного синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата", — написал он в Telegram-канале.

Для "Русского экзархата" установили "особый режим управления, соответствующий традиции".
Так, Архиепископия полностью сохранит богослужебные и пастырские особенности, традиции епархиального и приходского управления, а также будет обладать финансовой автономией.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех прихожан РПЦ с принятием в ее состав "Русского экзархата" и отметил, что это стало возможным благодаря большим изменениям в жизни стран Западной Европы.
Патриарх Кирилл
15 сентября, 13:31Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"

История Архиепископии

"Русский экзархат" появился в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея России Тихон, Священный синод и Высший церковный совет. В силу исторических обстоятельств, в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата.
В ноябре 2018 года Константинопольский синод принял решение о роспуске "Русского экзархата".
В сентябре 2019 года архиепископ Иоанн (Реннето) направил патриарху Кириллу обращение, в котором сообщил о том, что в ходе внеочередного собрания большинство голосующих, клирики и миряне, "высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому патриархату, разработанного на заседаниях совместной комиссии".
Русский духовно-культурный центр в Париже
28 сентября, 17:51Религия и мировоззрение
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
Священный синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами. Двадцать восьмого сентября в Париже прошло собрание духовенства Архиепископии, на котором, как сообщили в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, как это сделал ранее и глава Архиепископии Иоанн (Реннето).
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Обсудить 8
Религия и мировоззрениеСвященный Синод РПЦРоссияЗападная ЕвропаРусская православная церковьВ мире
Популярные комментарии
Хорошо!
7 октября, 15:57
Арсений Понфиленко
4400003
Интересно , как это переживет экс президент Украины ,со своим томосом и автомайданом ,ой тьфу автокефалией .)))))
7 октября, 15:59
Данил Некипелов
1470002
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