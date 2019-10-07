Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit

Второго октября Джонсон предложил ЕС отказаться от упоминания особого таможенно-пограничного режима на границе с Ирландией в тексте соглашения о Brexit, а торгово-экономические связи регулировать соглашением о свободной торговле, которое предлагается заключить до 2020 года, а также схемой, фактически вводящей облегченный режим таможенного контроля на ирландской границе. При этом Северная Ирландия в течение переходного периода в четыре года будет находиться под действием европейских регулирующих норм, после чего властям региона будет дана возможность или вернуться в британскую зону таможни и регулирования, или продлить переходный период. Представители ЕС довольно сухо отреагировали на эти предложения.