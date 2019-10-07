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РИА Новости

Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit

15:32 07.10.2019
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© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил Евросоюз представить детальный ответ на его новейшие предложения по Brexit.
Второго октября Джонсон предложил ЕС отказаться от упоминания особого таможенно-пограничного режима на границе с Ирландией в тексте соглашения о Brexit, а торгово-экономические связи регулировать соглашением о свободной торговле, которое предлагается заключить до 2020 года, а также схемой, фактически вводящей облегченный режим таможенного контроля на ирландской границе. При этом Северная Ирландия в течение переходного периода в четыре года будет находиться под действием европейских регулирующих норм, после чего властям региона будет дана возможность или вернуться в британскую зону таможни и регулирования, или продлить переходный период. Представители ЕС довольно сухо отреагировали на эти предложения.
"Мы говорим нашим друзьям, что мы сделали очень щедрое, справедливое и разумное предложение, и что теперь мы бы хотели узнать, что вы думаете о них. Если у вас есть проблемы с какими-то из наших предложений, давайте изучим детали и обсудим их", - рассказал Джонсон журналистам в понедельник.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.
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