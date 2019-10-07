Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число врачей в первичном звене здравоохранения увеличилось в России на 4 тысячи с 2014 года, всего в стране работает около 305 тысяч таких специалистов, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Если говорить о кадрах. Самый большой дефицит - провал у нас был начиная с середины 1990-х по 2004-2005 год. На сегодняшний день мы видим определенные положительные тенденции - у нас увеличилось число врачей в первичном звене, сейчас их 305 тысяч, на 4 тысячи (больше - ред.) с 2014 года. У нас увеличилось число участковых врачей на 3,7 тысяч",- сказала Скворцова на открытии съезда Национальной медицинской палаты.

Она отметила, что в настоящее время в первичном звене работают более 60 тысяч медицинских организаций.