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РИА Новости

Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения

15:26 07.10.2019 (обновлено: 15:27 07.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число врачей в первичном звене здравоохранения увеличилось в России на 4 тысячи с 2014 года, всего в стране работает около 305 тысяч таких специалистов, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Если говорить о кадрах. Самый большой дефицит - провал у нас был начиная с середины 1990-х по 2004-2005 год. На сегодняшний день мы видим определенные положительные тенденции - у нас увеличилось число врачей в первичном звене, сейчас их 305 тысяч, на 4 тысячи (больше - ред.) с 2014 года. У нас увеличилось число участковых врачей на 3,7 тысяч",- сказала Скворцова на открытии съезда Национальной медицинской палаты.
Она отметила, что в настоящее время в первичном звене работают более 60 тысяч медицинских организаций.
"Их количество увеличилось с 2014 года на 2 тысячи. При этом у нас уменьшилось число фельдшерских подразделений и увеличилось число врачебных подразделений на 26%. Таким образом, уже треть объектов первичного звена работает как врачебные, а не фельдшерские",- уточнила министр.
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