Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit

ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Мария Табак. Сессионный суд в Эдинбурге в понедельник отклонил просьбу противников "жесткого" Brexit принять дополнительные меры в отношении премьер-министра Бориса Джонсона с тем, чтобы тот не мог обойти закон, обязующий его просить о переносе Brexit на три месяца при отсутствии на 19 октября соглашения с ЕС.

Поводом для обращения в суд бизнесмена Винса Дэйла, депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Черри и адвоката Джо Моэма стали заявления самого Джонсона, постоянно подчеркивающего, что Великобритания "в любом случае" покинет ЕС 31 октября, несмотря на недавно принятый закон.

Дэйл, Черри и Моэм добивались, чтобы суд обязал Джонсона написать письмо Евросоюзу с просьбой об отсрочке, а также запретил премьер-министру принимать любые меры для обхода закона, в том числе просить ЕС отказать в просьбе на отсрочку.