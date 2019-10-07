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РИА Новости

Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit

15:26 07.10.2019
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© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Мария Табак. Сессионный суд в Эдинбурге в понедельник отклонил просьбу противников "жесткого" Brexit принять дополнительные меры в отношении премьер-министра Бориса Джонсона с тем, чтобы тот не мог обойти закон, обязующий его просить о переносе Brexit на три месяца при отсутствии на 19 октября соглашения с ЕС.
Поводом для обращения в суд бизнесмена Винса Дэйла, депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Черри и адвоката Джо Моэма стали заявления самого Джонсона, постоянно подчеркивающего, что Великобритания "в любом случае" покинет ЕС 31 октября, несмотря на недавно принятый закон.
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Дэйл, Черри и Моэм добивались, чтобы суд обязал Джонсона написать письмо Евросоюзу с просьбой об отсрочке, а также запретил премьер-министру принимать любые меры для обхода закона, в том числе просить ЕС отказать в просьбе на отсрочку.
Между тем, представленный в ходе слушаний правительственный документ прямо противоречит заявлениям Джонсона о выходе 31 октября "в любом случае": в документе говорится, что премьер в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияЭдинбург (город)В мире
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