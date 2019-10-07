В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Восстановление документов Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), пострадавших при тушении возгорания летом нынешнего года, завершится в 2020 году, сказал на пресс-конференции в Симферополе руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

В июле 2019 года в первом корпусе РГАЛИ возник пожар. Как сообщали тогда в архиве, ущерб зданию и архивным документам удалось минимизировать. Татьяна Горяева, которая возглавляла архив с 2001 года, покинула в августе свой пост по решению Росархива.

"Естественно, тушили, воды было много. Мы поставили две огромные установки – морозильники, затем мы их загружаем в сублимационные камеры… В процессе влага из бумаги удаляется – чтобы не покоробить документы при сушке. Две партии по 600 дел мы уже пропустили. Еще впереди партий восемь-десять… Думаю, что в следующем году все будет закончено", - сказал Артизов, отметив, что возгорание произошло в одном из 18 хранилищ.

Пострадавшие от влаги документы - в основном 90-х годов прошлого века и касаются Роскультуры, особо ценных документов среди них нет, добавил глава Росархива. Количество документов архива, утраченных из-за самого пожара, исчисляется сотнями, добавил он.

"Отделались небольшими потерями, но больно все равно. Это неприятный случай", - заявил Артизов.