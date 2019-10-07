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РИА Новости

В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ

15:22 07.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Восстановление документов Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), пострадавших при тушении возгорания летом нынешнего года, завершится в 2020 году, сказал на пресс-конференции в Симферополе руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
В июле 2019 года в первом корпусе РГАЛИ возник пожар. Как сообщали тогда в архиве, ущерб зданию и архивным документам удалось минимизировать. Татьяна Горяева, которая возглавляла архив с 2001 года, покинула в августе свой пост по решению Росархива.
"Естественно, тушили, воды было много. Мы поставили две огромные установки – морозильники, затем мы их загружаем в сублимационные камеры… В процессе влага из бумаги удаляется – чтобы не покоробить документы при сушке. Две партии по 600 дел мы уже пропустили. Еще впереди партий восемь-десять… Думаю, что в следующем году все будет закончено", - сказал Артизов, отметив, что возгорание произошло в одном из 18 хранилищ.
Пострадавшие от влаги документы - в основном 90-х годов прошлого века и касаются Роскультуры, особо ценных документов среди них нет, добавил глава Росархива. Количество документов архива, утраченных из-за самого пожара, исчисляется сотнями, добавил он.
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
12 июля, 15:38РИА Новости
При пожаре в РГАЛИ ценные документы не пострадали, заявили в Росархиве
"Отделались небольшими потерями, но больно все равно. Это неприятный случай", - заявил Артизов.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) - крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства. В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
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РосархивРоссия
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