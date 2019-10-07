В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии

МУРМАНСК, 7 окт - РИА Новости. Школа в Новодвинске Архангельской области, где девять детей заразились внебольничной пневмонией, закрыта на карантин, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В пятницу стало известно о восьми случаях внебольничной пневмонии у школьников 4-го класса. По оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области, к понедельнику зарегистрировано девять случаев заболевания внебольничной пневмонией среди учащихся четвертого класса.
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"В средней общеобразовательной школе №7 города Новодвинска введены карантинно-ограничительные мероприятия в связи с заболеваемостью детей внебольничной пневмонией микоплазменной этиологии", - говорится в сообщении.
Все заболевшие госпитализированы в Новодвинскую центральную городскую больницу, состояние детей расценивается как стабильное. Составлен оперативный план мероприятий по локализации и ликвидации очага. Школьников обучают дистанционно.
"В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование причин возникновения и распространения заболеваемости. Ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора, министерства здравоохранения Архангельской области и Центра гигиены и эпидемиологии", - добавили в ведомстве.