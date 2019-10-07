В ДНР прокомментировали заявление о срыве разведения сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Представители Киева всеми способами пытаются затянуть выполнение договоренностей о разведении сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе. В понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого не начнется 7 октября, поскольку были нарушения перемирия.

"Сегодняшнее высказывание главы МИД Украины свидетельствует о том, что представители Киева или не удосужились ознакомиться с теми условиями, на которых стороны договорились осуществлять устранение нарушений по разведению на пилотных участках "Петровское-Богдановка" и "Золотое", или же намеренно срывают выполнение данных договоренностей", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, на встрече в Минске 1 октября было оговорено и зафиксировано координаторами от ОБСЕ, что подготовка к разведению сил в районе Золотого и Петровского должна начаться 7 октября с передачи данных о местонахождении сил сторон конфликта.

"С нашей стороны данное обязательство уже выполнено. А вот Киев, вместо того чтобы следовать плану-графику, решил заполнить медиапространство совершенно деструктивными заявлениями о якобы обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения семи дней тишины. При этом украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках", - подчеркнула Никонорова.

Она добавила, что таким образом Киев применяет тактику предыдущей власти "всеми способами затягивать исполнение своих обязательств по достигнутым в Минске договоренностям".