Балетную адаптацию "Анны Карениной" покажут в Пекине

В постановке задействованы артисты Челябинского государственного академического театра оперы и балета, также известного как "Театр оперы и балета имени М. И. Глинки", сообщает театр "Тяньцяо".

В отличие от романа, который включает в себя две сюжетные линии с более чем 150 персонажами и богатым описанием российского общества 19 века, балетная адаптация фокусируется на любовном треугольнике между героиней, ее мужем и любовником, демонстрируя внутреннюю борьбу женщины.