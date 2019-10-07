Балетную адаптацию "Анны Карениной" покажут в Пекине

МОСКВА, 7 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Балетную адаптацию классического романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина" покажут на сцене пекинского театра "Тяньцяо" 20 октября 2019 года.
В постановке задействованы артисты Челябинского государственного академического театра оперы и балета, также известного как "Театр оперы и балета имени М. И. Глинки", сообщает театр "Тяньцяо".
В отличие от романа, который включает в себя две сюжетные линии с более чем 150 персонажами и богатым описанием российского общества 19 века, балетная адаптация фокусируется на любовном треугольнике между героиней, ее мужем и любовником, демонстрируя внутреннюю борьбу женщины.
Основанный в 1956 году Челябинский государственный академический театр оперы и балета является одним из крупнейших театров России, который имеет альтернативное название в честь русского композитора Михаила Глинки.