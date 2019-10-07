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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Балетную адаптацию "Анны Карениной" покажут в Пекине

15:13 07.10.2019
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
МОСКВА, 7 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Балетную адаптацию классического романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина" покажут на сцене пекинского театра "Тяньцяо" 20 октября 2019 года.
В постановке задействованы артисты Челябинского государственного академического театра оперы и балета, также известного как "Театр оперы и балета имени М. И. Глинки", сообщает театр "Тяньцяо".
В отличие от романа, который включает в себя две сюжетные линии с более чем 150　персонажами и богатым описанием российского общества 19 века, балетная адаптация фокусируется на любовном треугольнике между героиней, ее мужем и любовником, демонстрируя внутреннюю борьбу женщины.
Основанный в 1956 году Челябинский государственный академический театр оперы и балета является одним из крупнейших театров России, который имеет альтернативное название в честь русского композитора Михаила Глинки.
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Россия-Китай: ГлавноеПекин
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