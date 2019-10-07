Орлов: лесная и рыбная продукция Поморья может пойти на экспорт в Армению

АРХАНГЕЛЬСК, 7 окт – РИА Новости. Развитие внешнеторговых связей между Вайоц-Дзорской областью Армении и Архангельской областью может базироваться на группах товаров, которыми традиционно славится каждая территория, считает губернатор Поморья Игорь Орлов.

Об этом глава области заявил в ходе российско-армянского бизнес-форума, который прошел в минувшие выходные в Джермуке. Рабочий визит делегации Архангельской области во главе с губернатором в рамках сотрудничества с правительством Армении и Вайоц-Дзорской областью направлен на развитие совместных экономических, культурных, туристических, деловых и образовательных связей.

По словам Орлова, наиболее перспективными для организации поставок из Архангельской области в Армению является продукция лесопромышленного и рыбопромышленного комплекса, а также ювелирная продукция.

"В регионе сконцентрирована четверть запасов древесины Северо-Запада России, которая очень ценится за свои свойства – плотность, прочность и малогигроскопичность. На Архангельскую область приходится более одной пятой общего объёма улова рыбы всего Северного бассейна. А доля области в доказанных запасах полезных ископаемых Российской Федерации составляет по алмазам 16%", – сообщил участникам форума Орлов, слова которого приводит пресс-служба облправительства.

Как отметили в пресс-службе, у северян сегодня востребованы сухофрукты, орехи, сыры, овощная консервация из Армении. Сейчас, по мнению Орлова, необходимо изучить интерес к северной продукции в Армении, для чего целесообразно организовать тестовые поставки рыбы, дикоросов, мясных изделий, продукции водорослевого комбината из Архангельска.

На форуме также обсудили реализацию совместных проектов в сфере образования, здравоохранения и туризма.

В частности, речь шла о развитии выездных и дистанционных методов работы при оказании медпомощи населению с учетом климато-географических особенностей.

Как сообщил региональный министр здравоохранения Антон Карпунов, граждане Армении, посещая родственников в Архангельской области, часто останавливаются в Москве, чтобы получить там услуги здравоохранения. "В то же время, Архангельск готов предложить разные виды медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичные, и ценовая политика здесь значительно более привлекательна, чем в столичных учреждениях", - отметил министр.

В свою очередь, для жителей Архангельской области интересны предложения по санаториям Джермука. По словам заместителя регионального министра культуры по туризму Светланы Зеновской, более ста тысяч жителей области выезжают ежегодно за её пределы для получения санаторно-курортного лечения и потенциально многие из них могут быть гостями Армении. В то же время, северяне сегодня не знают об этих возможностях. По мнению Зеновской, необходим многолетний маркетинговый план в этой области и Архангельская область готова поделиться опытом разработки и реализации проекта "Брендовый тур".