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РИА Новости
Архангельская область

Орлов: лесная и рыбная продукция Поморья может пойти на экспорт в Армению

15:11 07.10.2019
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© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкВид на город Ереван. Архивное фото
Вид на город Ереван. Архивное фото
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 7 окт – РИА Новости. Развитие внешнеторговых связей между Вайоц-Дзорской областью Армении и Архангельской областью может базироваться на группах товаров, которыми традиционно славится каждая территория, считает губернатор Поморья Игорь Орлов.
Об этом глава области заявил в ходе российско-армянского бизнес-форума, который прошел в минувшие выходные в Джермуке. Рабочий визит делегации Архангельской области во главе с губернатором в рамках сотрудничества с правительством Армении и Вайоц-Дзорской областью направлен на развитие совместных экономических, культурных, туристических, деловых и образовательных связей.
По словам Орлова, наиболее перспективными для организации поставок из Архангельской области в Армению является продукция лесопромышленного и рыбопромышленного комплекса, а также ювелирная продукция.

"В регионе сконцентрирована четверть запасов древесины Северо-Запада России, которая очень ценится за свои свойства – плотность, прочность и малогигроскопичность. На Архангельскую область приходится более одной пятой общего объёма улова рыбы всего Северного бассейна. А доля области в доказанных запасах полезных ископаемых Российской Федерации составляет по алмазам 16%", – сообщил участникам форума Орлов, слова которого приводит пресс-служба облправительства.

Как отметили в пресс-службе, у северян сегодня востребованы сухофрукты, орехи, сыры, овощная консервация из Армении. Сейчас, по мнению Орлова, необходимо изучить интерес к северной продукции в Армении, для чего целесообразно организовать тестовые поставки рыбы, дикоросов, мясных изделий, продукции водорослевого комбината из Архангельска.
На форуме также обсудили реализацию совместных проектов в сфере образования, здравоохранения и туризма.
В частности, речь шла о развитии выездных и дистанционных методов работы при оказании медпомощи населению с учетом климато-географических особенностей.
Как сообщил региональный министр здравоохранения Антон Карпунов, граждане Армении, посещая родственников в Архангельской области, часто останавливаются в Москве, чтобы получить там услуги здравоохранения. "В то же время, Архангельск готов предложить разные виды медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичные, и ценовая политика здесь значительно более привлекательна, чем в столичных учреждениях", - отметил министр.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
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В свою очередь, для жителей Архангельской области интересны предложения по санаториям Джермука. По словам заместителя регионального министра культуры по туризму Светланы Зеновской, более ста тысяч жителей области выезжают ежегодно за её пределы для получения санаторно-курортного лечения и потенциально многие из них могут быть гостями Армении. В то же время, северяне сегодня не знают об этих возможностях. По мнению Зеновской, необходим многолетний маркетинговый план в этой области и Архангельская область готова поделиться опытом разработки и реализации проекта "Брендовый тур".
Что касается образования, то Поморье готово предложить армянским партнерам методическую, организационную и практическую помощь по углубленному изучению в армянских школах русского языка. "Кроме того, очень интересной представляется организация программ дополнительного образования по направлениям "культурные традиции", "творчество" и многим другим", – отметила заместитель министра образования Архангельской области Юлия Ковалева.
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Архангельская областьИгорь ОрловОбщество
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