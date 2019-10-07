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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Внеочередной архиерейский собор Элладской церкви обсудит украинскую тему

15:10 07.10.2019
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© РИА Новости / Татьяна Чухрова / Перейти в фотобанкВиды Греции. Салоники
Виды Греции. Салоники
© РИА Новости / Татьяна Чухрова
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АФИНЫ, 7 окт – РИА Новости. Элладская православная церковь проведет 12 октября внеочередное заседание архиерейского собора для обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии Украине, сообщает агентство церковных новостей Romfea.
С 8 по 11 октября пройдет очередной архиерейский собор, в его повестке украинский вопрос не значится.
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Как сообщает Romfea, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним разослал в понедельник, 7 октября, письмо в котором созвал внеочередное заседание архиерейского собора на 12 октября. В повестке – выступление архиепископа Иеронима на тему "Информация об автокефалии Церкви Украины" и его обсуждение, пишет издание.
На греческую церковь оказывается "огромное давление" со всех сторон по украинскому вопросу, сказал РИА Новости один из митрополитов накануне архиерейского собора.
В воскресенье вечером с архиепископом Иеронимом встретился и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер и передал ему "теплые приветствия из Соединенных Штатов", сообщило посольство США в Афинах.
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеГрецияУкраинаВ мире
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