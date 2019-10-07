Внеочередной архиерейский собор Элладской церкви обсудит украинскую тему

АФИНЫ, 7 окт – РИА Новости. Элладская православная церковь проведет 12 октября внеочередное заседание архиерейского собора для обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии Украине, сообщает агентство церковных новостей Элладская православная церковь проведет 12 октября внеочередное заседание архиерейского собора для обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии Украине, сообщает агентство церковных новостей Romfea

С 8 по 11 октября пройдет очередной архиерейский собор, в его повестке украинский вопрос не значится.

Как сообщает Romfea, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним разослал в понедельник, 7 октября, письмо в котором созвал внеочередное заседание архиерейского собора на 12 октября. В повестке – выступление архиепископа Иеронима на тему "Информация об автокефалии Церкви Украины" и его обсуждение, пишет издание.

На греческую церковь оказывается "огромное давление" со всех сторон по украинскому вопросу, сказал РИА Новости один из митрополитов накануне архиерейского собора.