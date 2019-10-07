Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T15:03Z
https://ria.ru/20191007/1559512154.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155691/23/1556912300_0:361:2999:2048_1036x0_80_0_0_33b1e85b93c7ba70a21cffea5eaafa86.jpg
РИА Новости

Суд не стал рассматривать иск Кличко против канала "1+1"

15:03 07.10.2019
107
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Подольский районный суд Киева оставил без рассмотрения его иск против украинского телеканала "1+1", и заявил, что будет подавать новые иски.
Ранее Кличко сообщил, что вместе с братом Владимиром подал в суд иск о защите чести и достоинства к украинскому телеканалу "1+1", который якобы регулярно упоминает его "недобрым словом".
Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага Украины
30 сентября, 20:14Сказано в эфире
Политолог: Кличко пытается сохранить лицо, которое он "давно растерял"Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд из-за намерения главы офиса президента уволить его со второй должности – председателя КГГА. В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал ситуацию.
"Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу "1+1" по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали из-за грязной лжи и манипуляций, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей… Я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут! Всех вы не запугаете", - написал Кличко на своей странице в Facebook.
220000
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВиталий КличкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
В ДНР обвинили Киев в саботаже урегулирования конфликта на Донбассе
РИА
Новости
Сахар Табар
"Иранскую Анджелину Джоли" арестовали из-за фото, обвинив в богохульстве
Участники акции за введения военного положения на Украине, организованной партией Национальный корпус в Киеве. 26 ноября 2018
В ЛНР обеспокоены угрозами нацбатальонов обострить ситуацию в Донбассе
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В ЛНР запустили электронную очередь на оформление российских паспортов
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков предложил перестать посылать делегации России в США
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал, куда она пропала после скандала с наркотиками
Автомобиль и мотоцикл полиции
В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье
Стетоскоп
В СК назвали проект о квалификации врачебных ошибок правильным шагом
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
В США учителя отстранили от работы после комментария под фото Греты Тунберг
Село Петровское Донецкой области
Отвод сил в Донбассе не предполагает "режима тишины", заявили в ЛНР
Американские военные
СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске американских войск в Европу
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
Отказ от переговоров по Донбассу ведет к изоляции Украины, заявили в Раде
Посетители у здания Совета Федерации РФ
В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод удовлетворил обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
15:14В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
15:13В ДНР прокомментировали заявление о срыве разведения сил в Донбассе
15:10Внеочередной архиерейский собор Элладской церкви обсудит украинскую тему
15:08Арт-директор Моисеева опроверг сообщения о проблемах певца со здоровьем
Лента новостейМолния