Суд не стал рассматривать иск Кличко против канала "1+1"

Политолог: Кличко пытается сохранить лицо, которое он "давно растерял" Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд из-за намерения главы офиса президента уволить его со второй должности – председателя КГГА. В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал ситуацию.