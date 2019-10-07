Суд не стал рассматривать иск Кличко против канала "1+1"

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Подольский районный суд Киева оставил без рассмотрения его иск против украинского телеканала "1+1", и заявил, что будет подавать новые иски.
Ранее Кличко сообщил, что вместе с братом Владимиром подал в суд иск о защите чести и достоинства к украинскому телеканалу "1+1", который якобы регулярно упоминает его "недобрым словом".
30 сентября, 20:14Сказано в эфиреПолитолог: Кличко пытается сохранить лицо, которое он "давно растерял"Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд из-за намерения главы офиса президента уволить его со второй должности – председателя КГГА. В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал ситуацию.
"Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу "1+1" по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали из-за грязной лжи и манипуляций, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей… Я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут! Всех вы не запугаете", - написал Кличко на своей странице в Facebook.