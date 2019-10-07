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РИА Новости

В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России

15:02 07.10.2019 (обновлено: 15:04 07.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители у здания Совета Федерации РФ
Посетители у здания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 8 октября обсудит итоги мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в РФ текущего года, сообщил глава комиссии Андрей Климов на заседании международного комитета СФ в понедельник.
"Завтра на заседании комиссии мы подведем итоги мониторинга избирательной кампании в РФ",- отметил Климов.
По его словам, негативный прогноз комиссии подтвердился, "наши зарубежные оппоненты использовали выборы как повод расшатать политическую ситуацию в РФ, устроить на наших улицах подобие Гонконга".
Сенатор подчеркнул, что "факты вмешательства наблюдались в большом количестве". При этом, отметил он, западные оппоненты пытались использовать любой повод, чтобы обвинить Россию в том, что она ведет себя как неправовое государство.
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К концу текущего года комиссия планирует подготовить сравнительный анализ фактов вмешательства в региональные выборы в 2018 и 2019 годах, пояснил он. Климов полагает, что сенаторам следует еще раз проанализировать все законодательные и иные возможности защиты российского государственного суверенитета.
"Есть еще слабые звенья, которые следует укреплять",- подчеркнул он.
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