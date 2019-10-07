В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 8 октября обсудит итоги мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в РФ текущего года, сообщил глава комиссии Андрей Климов на заседании международного комитета СФ в понедельник.

"Завтра на заседании комиссии мы подведем итоги мониторинга избирательной кампании в РФ",- отметил Климов.

По его словам, негативный прогноз комиссии подтвердился, "наши зарубежные оппоненты использовали выборы как повод расшатать политическую ситуацию в РФ, устроить на наших улицах подобие Гонконга".

Сенатор подчеркнул, что "факты вмешательства наблюдались в большом количестве". При этом, отметил он, западные оппоненты пытались использовать любой повод, чтобы обвинить Россию в том, что она ведет себя как неправовое государство.

К концу текущего года комиссия планирует подготовить сравнительный анализ фактов вмешательства в региональные выборы в 2018 и 2019 годах, пояснил он. Климов полагает, что сенаторам следует еще раз проанализировать все законодательные и иные возможности защиты российского государственного суверенитета.