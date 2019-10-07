Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ученые Томского политеха (ТПУ) вместе с коллегами из других российских научных центров и университетов сообщили о рекордном выбросе метана в Восточно-Сибирском море.
Специалисты отправились в экспедицию в воды Восточной Арктики, чтобы изучить биогеохимические и экологические последствия таяния подводной мерзлоты. Они, в частности, исследовали один из участков Восточно-Сибирского моря, где ранее обнаружили газовые фонтаны (сипы).
Выброс газа зафиксировали не только специальными приборами — ученые своими глазами увидели "ниточку" метана, поднимающуюся из глубины моря.
"Это самый мощный сип из всех, что мне довелось наблюдать. Он проявляется увеличением концентрации метана в воздухе до 16 ррт (миллионных доль), это в девять раз больше среднепланетарных значений. Никто ранее подобного не регистрировал", — рассказал руководитель экспедиции, профессор ТПУ и член-корреспондент РАН Игорь Семилетов.
Площадь газового фонтана составила четыре-пять квадратных метров. Пробу удалось взять даже без спецустройств: "кипящую" метаном воду можно было зачерпывать ведрами. Газ в сжатом виде увезли в нескольких баллонах, отметили в ТПУ.