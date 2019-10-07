Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике

"Это самый мощный сип из всех, что мне довелось наблюдать. Он проявляется увеличением концентрации метана в воздухе до 16 ррт (миллионных доль), это в девять раз больше среднепланетарных значений. Никто ранее подобного не регистрировал", — рассказал руководитель экспедиции, профессор ТПУ и член-корреспондент РАН Игорь Семилетов.