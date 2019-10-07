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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовщина заняла 18-е место в рейтинге поддержки социальных НКО

14:46 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковОтдыхающие на Набережной улице в Тамбове
Отдыхающие на Набережной улице в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТАМБОВ, 7 окт - РИА Новости. Тамбовская область заняла 18-е место в рейтинге субъектов РФ по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, подготовленном Минэкономразвития совместно с Агентством стратегических инициатив, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Год назад Тамбовщина занимала в этом рейтинге 26-е место. По итогам нынешнего рейтинга Тамбовскую область снова назвали среди регионов - кандидатов на лидерство по реализации поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства.

"Развитие некоммерческого сектора и институтов гражданского общества является одним из приоритетов курса политики главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. С каждым годом некоммерческих организаций в регионе становится больше. На данный момент их свыше тысячи, более 900 из них - социально ориентированные. Динамика позиции Тамбовской области в этом рейтинге свидетельствует об успешном внедрении конкурентных механизмов при оказании государственных и муниципальных услуг в социальной сфере региона", - сказал представитель пресс-службы.

Рейтинг по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства формируется ежегодно, начиная с 2017 года, на основе данных, представленных ФНС России, Росстатом и субъектами Российской Федерации. Регионы разбиты на пять групп: регионы-лидеры, регионы-кандидаты на лидерство, регионы со средним уровнем, делающие первые шаги к успеху, с наибольшим потенциалом к росту.
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