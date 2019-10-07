Тамбовщина заняла 18-е место в рейтинге поддержки социальных НКО

"Развитие некоммерческого сектора и институтов гражданского общества является одним из приоритетов курса политики главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. С каждым годом некоммерческих организаций в регионе становится больше. На данный момент их свыше тысячи, более 900 из них - социально ориентированные. Динамика позиции Тамбовской области в этом рейтинге свидетельствует об успешном внедрении конкурентных механизмов при оказании государственных и муниципальных услуг в социальной сфере региона", - сказал представитель пресс-службы.