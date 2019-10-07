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РИА Новости

В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье

14:46 07.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль и мотоцикл полиции
Автомобиль и мотоцикл полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье, потом высадил ребенка на остановке, а машину сжег.
Как рассказала журналистам в понедельник начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова, инцидент произошел в минувшую субботу в Павловском Посаде: 24-летний житель Подмосковья, уже судимый, угнал машину, а потом понял, что на заднем сиденье ребенок.
Через какое-то время угонщик, по данным полиции, высадил девочку на автобусной остановке в деревне Мехлесхоз, а сам, выехав в поле, "с целью сокрытия следов" сжег угнанный автомобиль.
Вскоре девочку на проселочной дороге обнаружила женщина. Сейчас ребенку ничего не угрожает, его передали маме.
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"Ранее судимый местный житель, подозреваемый в краже автомобиля, в котором находилась трехлетняя девочка, задержан... По данному факту... возбуждено уголовное дело по статье "Кража"", – заявила Петрова.
Кроме того, уголовное дело могут завести и на мать ребенка: "По факту оставления малолетнего ребенка в опасности собранный материал направлен по подследственности".
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МВД РФМосковская областьТатьяна ПетроваПроисшествия
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