В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье, потом высадил ребенка на остановке, а машину сжег.

Как рассказала журналистам в понедельник начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова, инцидент произошел в минувшую субботу в Павловском Посаде: 24-летний житель Подмосковья, уже судимый, угнал машину, а потом понял, что на заднем сиденье ребенок.

Через какое-то время угонщик, по данным полиции, высадил девочку на автобусной остановке в деревне Мехлесхоз, а сам, выехав в поле, "с целью сокрытия следов" сжег угнанный автомобиль.

Вскоре девочку на проселочной дороге обнаружила женщина. Сейчас ребенку ничего не угрожает, его передали маме.

"Ранее судимый местный житель, подозреваемый в краже автомобиля, в котором находилась трехлетняя девочка, задержан... По данному факту... возбуждено уголовное дело по статье "Кража"", – заявила Петрова.