В Тюмени пройдет заседание специалистов медвузов из России и Китая

ТЮМЕНЬ, 7 окт – РИА Новости. Заседание Совета Российско-Китайской Ассоциации медицинских Университетов (РКАМУ) пройдет 8-12 октября на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"В состав Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов сегодня входят ректоры 110 медицинских и фармацевтических университетов нашей страны и Китая. Собрание ректоров этих ВУЗов в Тюмени – мощный импульс для сотрудничества в сфере медицинской науки и практики, международного медицинского образования, потенциал для развития медицинского и фармацевтического производства, инвестиций", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что параллельно с этим масштабным международным мероприятием в Тюмени пройдет Российско-Китайский симпозиум по нейрохирургии под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons, а также совместное заседание Общего собрания Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений".

"Сегодня мы имеем один из лучших в мире нейрохирургических центров. Здесь трудятся настоящие профессионалы. Здесь оперирует пациентов, среди которых совсем маленькие дети, дают надежду и помогают в самых сложных случаях ", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По инициативе ректора Сеченовского Университета академика РАН, профессора Петра Глыбочко в 2016 году Тюменской области на клинической базе Федерального центра нейрохирургии создана и успешно работает кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова под руководством заведующего кафедрой, главного врача центра профессора Альберта Суфианова.