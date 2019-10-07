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РИА Новости
Тюменская область

В Тюмени пройдет заседание специалистов медвузов из России и Китая

14:43 07.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 7 окт – РИА Новости. Заседание Совета Российско-Китайской Ассоциации медицинских Университетов (РКАМУ) пройдет 8-12 октября на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.
"В состав Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов сегодня входят ректоры 110 медицинских и фармацевтических университетов нашей страны и Китая. Собрание ректоров этих ВУЗов в Тюмени – мощный импульс для сотрудничества в сфере медицинской науки и практики, международного медицинского образования, потенциал для развития медицинского и фармацевтического производства, инвестиций", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что параллельно с этим масштабным международным мероприятием в Тюмени пройдет Российско-Китайский симпозиум по нейрохирургии под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons, а также совместное заседание Общего собрания Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений".
"Сегодня мы имеем один из лучших в мире нейрохирургических центров. Здесь трудятся настоящие профессионалы. Здесь оперирует пациентов, среди которых совсем маленькие дети, дают надежду и помогают в самых сложных случаях ", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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По инициативе ректора Сеченовского Университета академика РАН, профессора Петра Глыбочко в 2016 году Тюменской области на клинической базе Федерального центра нейрохирургии создана и успешно работает кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова под руководством заведующего кафедрой, главного врача центра профессора Альберта Суфианова.
На кафедре в Тюмени получают образование резиденты из стран дальнего и ближнего зарубежья. Для их обучения сюда ежемесячно приезжают мировые лидеры нейрохирургии, делятся опытом, технологиями, обучают практическим нейрохирургическим навыкам.
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Тюменская областьАлександр МоорТюмень
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