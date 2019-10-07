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РИА Новости

Дела о конфликте со стрельбой из-за комбината на Кубани направили в суд

14:37 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Уголовные дела участников корпоративного конфликта со стрельбой, разгоревшегося за право управления консервным комбинатом "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани, направлены в суд, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде… Дела уже направлены в суд", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Рано утром 4 октября в Славянске-на-Кубани произошел инцидент со стрельбой на консервном заводе "Кубанские деликатесы". По данным полиции, результатом столкновения интересов собственников бизнеса стало возбуждение трёх уголовных дел по статьям о причинении телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья, совершенном с применением оружия, и об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершённом с применением оружия. Сообщалось о задержании участников конфликта, изъятии у них оружия и назначении ряда экспертиз. Однако позднее обе стороны конфликта сообщили, что никто из участников столкновения не задержан.
Согласно данным реестра юрлиц, собственниками завода в равных долях являются Владимир Скрипка и Иван Радченко, от которых работают доверительные управляющие ООО "Бастинон" и АО "Ранд", генеральным директором комбината значится Александр Блинков. Радченко в июне скончался.
Полиция
4 октября, 23:34РИА Новости
На Кубани завели уголовные дела после стрельбы на консервном заводе
В субботу на сайте "Кубанских деликатесов" появилось обращение Скрипки, который заявил, что сотрудники "Ранда" украли уставные и финансовые документы предприятия, по факту чего он неоднократно подавал заявления в правоохранительные структуры. Но те, как утверждает Скрипка, "лояльно относились к самозванцам" и завели уголовные дела на него, его сына и брата. Он также сообщил, что ему было предложено продать "за копейки" свою долю наследнику умершего партнёра Радченко, а доступ на завод был закрыт.
Как заявил РИА Новости исполнительный директор "Кубанских деликатесов" Сергей Дуболазов, после смерти Радченко Скрипка незаконно поставил на должность гендиректора Блинкова. Представитель компании-доверительного управляющего в подтверждение этих слов предоставил агентству копии постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении Скрипки и Блинкова по статьям о фальсификации протокола общего собрания участников общества и реестра юрлиц.
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