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РИА Новости

В движении "аль-Хикма" назвали причину протестов в Ираке

14:33 07.10.2019
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© AP Photo / Khalid MohammedАкция протеста в Багдаде, Ирак. 6 октября 2019
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 6 октября 2019
© AP Photo / Khalid Mohammed
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Невыполненные предвыборные обещания иракского правительства стали причиной массовых акций протеста в Ираке, такое мнение РИА Новости выразил представитель иракского движения "аль-Хикма" в Каире Мухаммед Абу Киляль.
В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди.
"Низкий уровень услуг, высокий уровень безработицы… Правительство Аделя Абделя Махди предложило программу, которая содержит в себе решение этих проблем, и вот уже на протяжении года ничего из этих обещаний реализовано не было", - считает Абу Киляль.
Политик подверг критике чрезмерное, по его мнению, использование силы органами безопасности для разгона демонстрантов.
Сотрудник полиции в Ираке
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"Это правительство сформировано движениями "Наср" и "Саирун" (политические силы, победившие на парламентских выборах), им и следует нести ответственность за происходящее, а также взаимодействовать с демонстрантами для того, чтобы выполнить данные избирателям обещания", - считает Абу Киляль.
Мухаммед Абу Киляль выразил опасения, что беспорядки могут затронуть жизненно важные объекты или государственные учреждения.
"Надеюсь, что все: и народ, и правительство - проявят свою зрелость для преодоления этого кризиса. Демократический опыт Ирака заслуживает поддержки от всех. Мы прошли важный путь в построении государства, и нам нужно сохранить его", - заключил представитель движения "аль-Хикма", возглавляемого влиятельным политическим и религиозным шиитским деятелем Аммаром Аль-Хакимом.
В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. На настоящий момент, по официальным данным иракского МВД, 104 человека погибли и более 6 тысяч пострадали, в их числе демонстранты и полицейские.
Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. ООН потребовала прекратить насилие в отношении гражданских лиц в Ираке и провести открытое расследование гибели мирных протестующих.
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