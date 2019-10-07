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РИА Новости

Бастующие курьеры Ozon в Петербурге вернулись к работе

14:25 07.10.2019
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© Fotolia / zinkevychКурьер улыбается во время доставки посылки
Курьер улыбается во время доставки посылки
© Fotolia / zinkevych
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости/Прайм. Курьеры службы доставки интернет-магазина Ozon в Петербурге, отказавшиеся в субботу доставлять заказы, вернулись к своим обязанностям после встречи с руководством компании и урегулирования претензий по заработной плате, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что около 40 курьеров Ozon в Санкт-Петербурге в субботу не вышли на работу из-за претензий по выплате зарплаты и условиям труда. В компании Ozon РИА Новости подтвердили, что часть курьеров не вышла на работу в Петербурге. Обращения инициативной группы (порядка 25 человек) в основном были связаны с некорректными расчетами заработной платы. В результате сложившейся ситуации в субботу не все клиенты получили посылки вовремя.
"Утром 7 октября руководство компании и инициативная группа курьеров встретились и подписали протокол об изменениях в процессах. После подписания протокола инициативная группа вышла на маршруты. Таким образом, служба доставки в Петербурге сегодня работает в штатном режиме, заказы едут к клиентам", - рассказали в пресс-службе.
Некорректные начисления заработной платы курьерам будут устранены сегодня, 7 октября, подчеркнули в пресс-службе компании. Также на встрече были выработаны решения по шести из восьми пунктов "быстрого списка вопросов", которые руководство Ozon пообещало решить в течение недели.
Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 1,6 миллиона товарных наименований.
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