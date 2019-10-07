В СФ предложили оплачивать из бюджета лечение еще трех редких заболеваний

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сенаторы предлагают Минфину рассмотреть вопрос о выделении в 2020 году из федерального бюджета средств для лечения еще трех орфанных (редких) заболеваний, соответствующее письмо направила в ведомство спикер СФ Валентина Матвиенко, сообщил глава комитета по соцполитике Валерий Рязанский.

"Мы подготовили принципиальное решение, Валентина Ивановна (Матвиенко) отправила письмо в Минфин РФ по передаче следующих трех нозологий из 19, цена вопроса - 12 миллиардов рублей", - сказал сенатор на заседании комитета в понедельник.

Он отметил, что для лечения этих трех орфанных заболеваний используются те же лекарственные препараты, которые уже закупаются в РФ. "Логика состоит в том, чтобы не закупать новые лекарственные препараты, а увеличить количество тех, которые уже закупаются", - пояснил законодатель.

Правительство РФ видит потребность в дополнительных средствах на лечение орфанных (редких) заболеваний и готово выделять больше средств, заявил ранее первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Силуанов отметил, что на финансирование на федеральном уровне уже переведена часть орфанных заболеваний, это около 10 миллиардов рублей, добавив, что "в последующие годы будем выделять гораздо больше ресурсов, чем изначально планировали".