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РИА Новости

Путин отметил значимость Национальной медицинской палаты

14:20 07.10.2019 (обновлено: 14:30 07.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Национальная медицинская палата России играет значимую роль в решении ключевых проблем в сфере здравоохранения, отметил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам съезда союза медицинского сообщества.
"С момента своего создания Национальная медицинская палата играет значимую роль в решении ключевых проблем, связанных с сохранением здоровья и увеличением продолжительности жизни людей, увеличением качества и доступности медицинской помощи. И, конечно, в сфере вашего внимания такие темы, как совершенствование законодательства, оптимизация системы подготовки врачей - внедрение в отрасль передовых стандартов", - зачитал слова приветствия начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на открытии съезда.
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Президент отметил, что все инициативы Нацмедпалаты востребованы в реализации государственной политики в области здравоохранения, так как они основаны на богатой практике, солидном опыте и глубоком знании дела.
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Сергей НовиковВладимир ПутинРоссияОбщество
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