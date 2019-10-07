Путин отметил значимость Национальной медицинской палаты

"С момента своего создания Национальная медицинская палата играет значимую роль в решении ключевых проблем, связанных с сохранением здоровья и увеличением продолжительности жизни людей, увеличением качества и доступности медицинской помощи. И, конечно, в сфере вашего внимания такие темы, как совершенствование законодательства, оптимизация системы подготовки врачей - внедрение в отрасль передовых стандартов", - зачитал слова приветствия начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на открытии съезда.