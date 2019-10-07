Ким Кардашьян крестила детей в Армении

ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян крестила детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине, сообщил в понедельник РИА Новости директор информационной службы Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

Кардашьян прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019), который открылся 7 октября. Ранее информационный ресурс news.am опубликовал видео, с кадрами пребывания телезвезды в Эчмиадзине со своими четырьмя детьми. Там же была сестра Кардашьян - Кортни и ее трое детей.

Отвечая на вопрос РИА Новости, крестила ли Кардашьян своих детей в Святом Эчмиадзине, иерей Ваграм Меликян ответил утвердительно. Другие подробности он не привел.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин - монастырь в 20 километрах к западу от Еревана, где расположена резиденция Католикоса всех армян Гарегина II. Кафедральный собор Эчмиадзина - древнейший храм Армении, основанный в четвертом веке. По преданию, место его строительства указал основателю Армянской церкви святому Григорию Просветителю сошедший с небес Господь (этим преданием объясняется и название Эчмиадзин (в переводе "Сошел Единородный").

Первоначально построенный в форме базилики, в пятом веке собор был перестроен в крестово-куполный. Сохраняющиеся доныне очертания храм приобрел вследствие перестроек седьмого века. В 17 веке у западного входа появилась трехъярусная колокольня, в 18-м - шестиколонные ротонды над апсидами, в 19 веке с восточной стороны пристроили ризницу. Роспись интерьера выполнена в 18 столетии.