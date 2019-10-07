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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Ким Кардашьян крестила детей в Армении

14:14 07.10.2019 (обновлено: 14:17 07.10.2019)
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© AP Photo / Invision/Rob LatourКим Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
© AP Photo / Invision/Rob Latour
Ким Кардашьян и Канье Уэст. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян крестила детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине, сообщил в понедельник РИА Новости директор информационной службы Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.
Кардашьян прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019), который открылся 7 октября. Ранее информационный ресурс news.am опубликовал видео, с кадрами пребывания телезвезды в Эчмиадзине со своими четырьмя детьми. Там же была сестра Кардашьян - Кортни и ее трое детей.
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Отвечая на вопрос РИА Новости, крестила ли Кардашьян своих детей в Святом Эчмиадзине, иерей Ваграм Меликян ответил утвердительно. Другие подробности он не привел.
Первопрестольный Святой Эчмиадзин - монастырь в 20 километрах к западу от Еревана, где расположена резиденция Католикоса всех армян Гарегина II. Кафедральный собор Эчмиадзина - древнейший храм Армении, основанный в четвертом веке. По преданию, место его строительства указал основателю Армянской церкви святому Григорию Просветителю сошедший с небес Господь (этим преданием объясняется и название Эчмиадзин (в переводе "Сошел Единородный").
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Первоначально построенный в форме базилики, в пятом веке собор был перестроен в крестово-куполный. Сохраняющиеся доныне очертания храм приобрел вследствие перестроек седьмого века. В 17 веке у западного входа появилась трехъярусная колокольня, в 18-м - шестиколонные ротонды над апсидами, в 19 веке с восточной стороны пристроили ризницу. Роспись интерьера выполнена в 18 столетии.
В числе памятников Эчмиадзинского монастыря выделяются также ворота царя Трдата (17 век) - в виде арки у входа в резиденцию патриарха-католикоса, а также монастырская трапезная (17 век), монастырская гостиница (18 век), Старые патриаршие покои (18 век), Новые патриаршие покои (1915 год), духовная академия (начало ХХ века) и музей-сокровищница.
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Религия и мировоззрениеКимберли КардашянЕреванАрменияВ мире
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