Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T13:55Z
https://ria.ru/20191007/1559509097.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/24/1555942454_0:75:3072:1803_1036x0_80_0_0_c9a613f8a0b5cec2d509d603b27b83ce.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили, что не видят препятствий для разведения сил у Золотого

13:55 07.10.2019
161
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛНР
ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не видит препятствий для осуществления разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил в понедельник офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
Село Петровское Донецкой области
13:30РИА Новости
Отвод сил в Донбассе не предполагает "режима тишины", заявили в ЛНР
"На основании договоренностей, достигнутых с украинской стороной 1 октября 2019 года на переговорах в городе Минске, Луганская народная республика не видит препятствий для возобновления процесса реализации рамочного решения трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года о разведении сил и средств на участке № 2 "Золотое", - сказал Филипоненко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
400001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикОБСЕДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Белоруссия готова предоставить площадку для любых переговоров по Донбассу
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Лента
новостей
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Село Петровское Донецкой области
Отвод сил в Донбассе не предполагает "режима тишины", заявили в ЛНР
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
Автомобиль Следственного комитета РФ
Подозреваемый рассказал, за что убил студентку в Домодедово
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
Отказ от переговоров по Донбассу ведет к изоляции Украины, заявили в Раде
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Вид на мост у КПП Станица Луганская
Зеленский поручил отремонтировать мост в Станице Луганской к декабрю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод удовлетворил обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
15:14В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
15:13В ДНР прокомментировали заявление о срыве разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния