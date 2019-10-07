В ЛНР заявили, что не видят препятствий для разведения сил у Золотого

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

"На основании договоренностей, достигнутых с украинской стороной 1 октября 2019 года на переговорах в городе Минске, Луганская народная республика не видит препятствий для возобновления процесса реализации рамочного решения трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года о разведении сил и средств на участке № 2 "Золотое", - сказал Филипоненко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.