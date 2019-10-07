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РИА Новости

Зеленский поручил отремонтировать мост в Станице Луганской к декабрю

13:39 07.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на мост у КПП "Станица Луганская"
Вид на мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил Украины и Луганской областной государственной администрации безотлагательно принять меры по восстановлению моста в Станице Луганской до 27 ноября 2019 года и обустройству контрольного пропускного пункта въезда-выезда на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец в пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа начались работы по разминированию, позже Киев начал установку временного обходного моста на КПП. Временный мост открыли в пятницу в Станице Луганской, начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста
"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Луганской областной государственной администрации безотлагательно принять в установленном порядке мероприятия, связанные с восстановлением до 27 ноября 2019 разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также обустройством контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская", - говорится в указе президента, опубликованном в понедельник.
В частности, Генштаб и местные власти должны обеспечить налаживание эффективного взаимодействия всех, кто занимается восстановлением моста, а также их доступ на объект и безопасность. Также должна быть обеспечена круглосуточная охрана и освещение мест хранения строительных материалов и техники. Кроме того, президент поручил своевременно смонтировать временный мост для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ моста через реку Северский Донец и обеспечить бесперебойное функционирование контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".
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Кабмину Украины поручено безотлагательно принять меры по четкому нормированию вопросов обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов въезда- выезда в Донбассе, проработав вопрос о целесообразности осуществления таких функций определенным центральным органом исполнительной власти. Также правительство должно проработать вопрос "об упрощении въезда лиц, перемещение товаров" на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и с нее, а также организации предоставления в пунктах пропуска медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения.
Зеленский поручил кабмину также отремонтировать дороги государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
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