Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T13:39Z
https://ria.ru/20191007/1559508383.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155893/92/1558939256_0:142:2779:1705_1036x0_80_0_0_2c7326c5d37f43a9e7b91251a43031e5.jpg
РИА Новости

Медведев рассказал, как повысить туристическую привлекательность России

13:36 07.10.2019 (обновлено: 13:39 07.10.2019)
246
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей XIX Всероссийского саммита сферы гостеприимства, отметив, что повышение туристической привлекательности страны невозможно без развития этой сферы, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Приветствую вас на XIХ Всероссийском саммите сферы гостеприимства. Россия – одна из самых красивых и радушных стран... Современные отели и рестораны, качественный сервис, забота и внимание к путешественникам во многом формируют имидж государства. Ведь от того, насколько хорошо будет организован отдых, зависит желание человека ещё раз побывать у нас в гостях", - сказал Медведев.
Девушка с осенними листьями
08:00Туризм
Тверская Венеция и ростовский луковый суп. Где провести золотую осень
Он отметил, что "повышение туристической привлекательности России невозможно без развития сферы гостеприимства". Поэтому традиционные встречи участников саммита, где проходит обмен опытом, рождаются интересные идеи, заключаются взаимовыгодные контракты, пользуются большим вниманием профессионального сообщества.
Медведев добавил, что участников и гостей саммита ждёт насыщенная программа: семинары, конкурсы, мастер-классы, а также выставка, где известные компании представят свою продукцию.
"Уверен, что саммит станет ярким событием, придаст новый импульс совершенствованию сферы гостеприимства. И конечно, подарит всем незабываемые впечатления. Желаю вам успехов, продуктивной работы и всего самого доброго", - заключил премьер.
Средняя общеобразовательная школа №5 Обыкновенное чудо в городе Йошкар-Ола
Вчера, 10:44Туризм
Эксперты рассказали, где в России туристы чувствуют себя "как в Европе"
420003
Обсудить 1
ТуризмНовости - ТуризмДмитрий МедведевРоссия
Рекомендуем
Работа ГИБДД
Опрокинувшийся в Нижегородской области автобус вез туристов из Саратова
РИА
Новости
Санкт-Петербург
Заявки на электронную визу в Петербург подали почти шесть тысяч иностранцев
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
В Мордовии создадут паломническо-туристический кластер
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
Администрация Вучича анонсировала встречу с Путиным
Лента
новостей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Медведев назвал развитие здравоохранения одной из главных задач государства
На Итурупе может появиться новый федеральный заказник
Группа японских туристов планирует в октябре посетить южные Курилы
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали публикацию WP о словах Трампа по делу Скрипалей
Вид Мурманска
Пять моряков арестованного судна "Всеволод Белецкий" вернулись домой
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Дутерте пригласил российские компании инвестировать на Филиппинах
Украинские военные
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Девушки общаются в кафе
Российские путешественники рассказали о своих "слабостях" в отпуске
Полиция
У одного из крупнейших рынков Новосибирска произошла массовая драка
Американские военные
СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске американских войск в Европу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод удовлетворил обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
15:14В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
15:13В ДНР прокомментировали заявление о срыве разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния