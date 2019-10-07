Медведев рассказал, как повысить туристическую привлекательность России

"Приветствую вас на XIХ Всероссийском саммите сферы гостеприимства. Россия – одна из самых красивых и радушных стран... Современные отели и рестораны, качественный сервис, забота и внимание к путешественникам во многом формируют имидж государства. Ведь от того, насколько хорошо будет организован отдых, зависит желание человека ещё раз побывать у нас в гостях", - сказал Медведев.