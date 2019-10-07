Медведев рассказал, как повысить туристическую привлекательность России

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей XIX Всероссийского саммита сферы гостеприимства, отметив, что повышение туристической привлекательности страны невозможно без развития этой сферы, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Приветствую вас на XIХ Всероссийском саммите сферы гостеприимства. Россия – одна из самых красивых и радушных стран... Современные отели и рестораны, качественный сервис, забота и внимание к путешественникам во многом формируют имидж государства. Ведь от того, насколько хорошо будет организован отдых, зависит желание человека ещё раз побывать у нас в гостях", - сказал Медведев.
Он отметил, что "повышение туристической привлекательности России невозможно без развития сферы гостеприимства". Поэтому традиционные встречи участников саммита, где проходит обмен опытом, рождаются интересные идеи, заключаются взаимовыгодные контракты, пользуются большим вниманием профессионального сообщества.
Медведев добавил, что участников и гостей саммита ждёт насыщенная программа: семинары, конкурсы, мастер-классы, а также выставка, где известные компании представят свою продукцию.
"Уверен, что саммит станет ярким событием, придаст новый импульс совершенствованию сферы гостеприимства. И конечно, подарит всем незабываемые впечатления. Желаю вам успехов, продуктивной работы и всего самого доброго", - заключил премьер.