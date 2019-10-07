Администрация Вучича анонсировала встречу с Путиным

"Президент Вучич и президент Путин договорились до конца года встретиться в Москве и обменяться мнениями по самым важным вопросам, особенно по Косово и Метохии. Президент Путин сказал президенту Вучичу, что следит за его деятельностью и хорошо понимает, что Сербия находится в сложной ситуации, и готов оказать помощь", - сообщила администрация сербского президента.