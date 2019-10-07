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РИА Новости

Администрация Вучича анонсировала встречу с Путиным

13:30 07.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БЕЛГРАД, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич намерены провести до конца года встречу в Москве, о чем договорились в ходе телефонного разговора, сообщила администрация сербского лидера.
Телефонный разговор глав государств состоялся в понедельник. Вучич поздравил Путина с днем рождения.
"Президент Вучич и президент Путин договорились до конца года встретиться в Москве и обменяться мнениями по самым важным вопросам, особенно по Косово и Метохии. Президент Путин сказал президенту Вучичу, что следит за его деятельностью и хорошо понимает, что Сербия находится в сложной ситуации, и готов оказать помощь", - сообщила администрация сербского президента.
Вучич поблагодарил российского лидера за внимание к развитию российско-сербских отношений и поддержку территориальной целостности Сербии.
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