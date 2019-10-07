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РИА Новости

Житель Липецка пойдет под суд за развращение четырех школьниц

13:10 07.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Житель Липецка предстанет перед судом за действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери сожительницы и интимную близость еще с тремя школьницами, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 2014-2015 годах совершал в отношении малолетней дочери своей сожительницы действия сексуального характера. Преступления против половой неприкосновенности 13-летней школьницы происходили на протяжении года в момент отсутствия её матери", - говорится в сообщении.
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Как информирует следствие, осознав противоправность действий мужчины, школьница рассказала обо всем матери, а там заявила в правоохранительные органы.
"В ходе расследования уголовного дела следственным путем установлены преступные эпизоды в отношении еще трех несовершеннолетних школьниц. Предлагая девочкам 13, 14 и 15 лет денежное вознаграждение, он склонил их к действиям сексуального характера и интимной близости", - сообщает следствие.
В отношении 42-летнего местного жителя было возбуждено дело по восьми эпизодам статей "развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста", "иные действия сексуального характера совершенные с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Максимальное наказание, которое предусматривают данные статьи УК РФ, - до 20 лет лишения свободы.
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Как сообщает следствие, фигурант признал свою вину по всем эпизодам, на время предварительного следствия он заключен под стражу.
"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФЛипецкРоссияПроисшествия
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