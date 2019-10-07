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РИА Новости
Война в Сирии

Путин не обсуждал с Эрдоганом планы Турции по военной операции в Сирии

13:09 07.10.2019 (обновлено: 13:22 07.10.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия. 4 октября 2019
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия. 4 октября 2019
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия. 4 октября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом планы Турции провести военную операцию в Сирии, но контакты по линии военных ведомств и спецслужб двух стран идут постоянно, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.
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"Нет, не было", - сообщил Песков журналистам в ответ на вопрос, был ли у Путина на днях контакт с Эрдоганом на эту тему.
"Но вы знаете, что в целом контакты и по линии военных, и по линии специальных служб весьма насыщенны и носят регулярный характер - имеется в виду, между Россией и Турцией", - уточнил представитель Кремля.
В ответ на просьбу прокомментировать в целом информацию о том, что американские военные покидают территории на севере Сирии, которая была озвучена Эрдоганом, Песков отметил, что в данной ситуации "надо ориентироваться в первую очередь на представителей Вашингтона, и нужно делать выводы на основании этих официальных заявлений".
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