Путин не обсуждал с Эрдоганом планы Турции по военной операции в Сирии

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом планы Турции провести военную операцию в Сирии, но контакты по линии военных ведомств и спецслужб двух стран идут постоянно, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.

"Нет, не было", - сообщил Песков журналистам в ответ на вопрос, был ли у Путина на днях контакт с Эрдоганом на эту тему.

"Но вы знаете, что в целом контакты и по линии военных, и по линии специальных служб весьма насыщенны и носят регулярный характер - имеется в виду, между Россией и Турцией", - уточнил представитель Кремля.