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РИА Новости

Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

13:06 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встречает 67-летие с родными и друзьями и с утра принимает поздравления от зарубежных коллег, уже состоялось 10 таких разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У Путина сегодня день рождения. Он с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем, мы сегодня после обеда дадим обобщенную информацию, сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег", - рассказал Песков журналистам.
Он добавил, что во время таких телефонных разговоров каждый раз затрагиваются рабочие моменты, которые касаются и региональных дел, и двусторонних вопросов. На данный момент, по словам Пескова, уже состоялось 10 таких разговоров.
"Поэтому первая половина дня, наряду с поздравлениями, фактически носит и рабочий характер у президента", - подчеркнул он.
Отдых по-президентски: Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
1 из 12

Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
2 из 12

Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
3 из 12

Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
4 из 12

Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Шойгу выкопал куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
5 из 12

Шойгу выкопал куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на прогулке в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
6 из 12

Владимир Путин на прогулке в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
7 из 12

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В качестве сувенира из тайги Путин увез шишку.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
8 из 12

В качестве сувенира из тайги Путин увез шишку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин и Шойгу гуляли на высоте почти двух тысяч метров.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
9 из 12

Путин и Шойгу гуляли на высоте почти двух тысяч метров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Министр обороны заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в тайге, на что Путин ответил, что к этому надо стремиться.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
10 из 12

Министр обороны заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в тайге, на что Путин ответил, что к этому надо стремиться.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
11 из 12

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенту исполнилось 67 лет. День рождения он проведет в кругу родных и близких.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
12 из 12

Президенту исполнилось 67 лет. День рождения он проведет в кругу родных и близких.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Шойгу выкопал куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Владимир Путин на прогулке в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 12

В качестве сувенира из тайги Путин увез шишку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 12

Путин и Шойгу гуляли на высоте почти двух тысяч метров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Министр обороны заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в тайге, на что Путин ответил, что к этому надо стремиться.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Президенту исполнилось 67 лет. День рождения он проведет в кругу родных и близких.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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