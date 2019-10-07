Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

"У Путина сегодня день рождения. Он с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем, мы сегодня после обеда дадим обобщенную информацию, сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег", - рассказал Песков журналистам.