Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.
Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.
Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.
Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.
Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы.
Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы.
Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге.
Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге.
Шойгу выкопал куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче.
Шойгу выкопал куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче.
В качестве сувенира из тайги Путин увез шишку.
Путин и Шойгу гуляли на высоте почти двух тысяч метров.
Путин и Шойгу гуляли на высоте почти двух тысяч метров.
Министр обороны заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в тайге, на что Путин ответил, что к этому надо стремиться.
Министр обороны заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в тайге, на что Путин ответил, что к этому надо стремиться.
Президенту исполнилось 67 лет. День рождения он проведет в кругу родных и близких.
Президенту исполнилось 67 лет. День рождения он проведет в кругу родных и близких.
Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.
Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.
Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы.
Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге.
Шойгу выкопал куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче.
В качестве сувенира из тайги Путин увез шишку.
Путин и Шойгу гуляли на высоте почти двух тысяч метров.
Министр обороны заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в тайге, на что Путин ответил, что к этому надо стремиться.
Президенту исполнилось 67 лет. День рождения он проведет в кругу родных и близких.