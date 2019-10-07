Матери, оставившей без присмотра сыновей, грозит штраф 500 рублей

КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Мать из Новокузнецка, оставившую без присмотра 5-летних близнецов, один из которых оказался запертым на балконе пятого этажа, а другой – в квартире с пьяным отцом, привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что около 23.00 в отдел полиции "Заводской" УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение от жительницы многоквартирного дома по улице Тореза о том, что на балконе пятого 5-го этажа длительное время сидит маленький ребенок. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу. К дому они прибыли вместе с представителями других экстренных служб, которых также вызвала неравнодушная новокузнечанка.

"Поднявшись в квартиру, полицейские установили, что ребенок находится на общем балконе секционной квартиры на пять хозяев. Оказалось, мальчика случайно закрыл на балконе один из соседей. К счастью, ребенок был замечен соседкой. От пребывания на улице он не пострадал. Отец малыша был в состоянии алкогольного опьянения и не заметил исчезновения сына. Кроме того, в комнате находился 5-летний брат-близнец мальчика, оставленного на балконе. Мать несовершеннолетних отсутствовала, дозвониться ей полицейские не смогли", – говорится в сообщении.

Инспекторы по делам несовершеннолетних доставили оказавшихся в опасной ситуации детей в социально-реабилитационный центр. Подчеркивается, что мать мальчиков только спустя двое суток после инцидента обратилась в полицию, чтобы узнать местонахождение сыновей. "Стражи порядка составили на женщину административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Санкции статьи предусматривают в качестве наказания наложение штрафа в размере до 500 рублей", – уточняется в пресс-релизе.