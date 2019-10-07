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РИА Новости

В Амурской области произошла вторая за сутки авария на теплотрассе

12:47 07.10.2019
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
Кот в кресле у батареи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт - РИА Новости. Вторая за сутки авария на теплотрассе произошла в городе Белогорск Амурской области, без отопления остались около 700 человек в двух многоквартирных домах, сообщает горадминистрация.
"Порыв теплотрассы микрорайона "Центральный" вновь устраняют в Белогорске. По сообщению главного инженера "Горэнерго" Романа Марасанова, место порыва трубы, залегающей на глубине двух метров, уже обнаружено. Для проведения аварийно-восстановительных работ от централизованного теплоснабжения отключены два многоквартирных дома, где проживает около 700 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что устранять аварию коммунальные службы города готовы и ночью.
В воскресенье в Белогорске произошел порыв порыв на тепломагистрали с высокой степенью износа, которую планировали к консервации после запуска нового участка трубопровода, от теплоснабжения были отключены 63 многоквартирных дома и 15 соцобъектов. В понедельник в пресс-службе администрации города РИА Новости сообщили, что теплоснабжение жилого фонда после порыва полностью восстановлено, Не подключена администрация, управление соцзащиты, налоговая, спортивная школа №1 и кинотеатр "Россия", работы по устранению этой аварии продолжаются.
Белогорск - второй по численности населения город в Амурской области, отопительный сезон здесь начался 1 октября, сейчас в городе около 7 градусов тепла.
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