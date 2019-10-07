В Амурской области произошла вторая за сутки авария на теплотрассе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт - РИА Новости. Вторая за сутки авария на теплотрассе произошла в городе Белогорск Амурской области, без отопления остались около 700 человек в двух многоквартирных домах, сообщает горадминистрация.

"Порыв теплотрассы микрорайона "Центральный" вновь устраняют в Белогорске. По сообщению главного инженера "Горэнерго" Романа Марасанова, место порыва трубы, залегающей на глубине двух метров, уже обнаружено. Для проведения аварийно-восстановительных работ от централизованного теплоснабжения отключены два многоквартирных дома, где проживает около 700 человек", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Белогорске произошел порыв порыв на тепломагистрали с высокой степенью износа, которую планировали к консервации после запуска нового участка трубопровода, от теплоснабжения были отключены 63 многоквартирных дома и 15 соцобъектов. В понедельник в пресс-службе администрации города РИА Новости сообщили, что теплоснабжение жилого фонда после порыва полностью восстановлено, Не подключена администрация, управление соцзащиты, налоговая, спортивная школа №1 и кинотеатр "Россия", работы по устранению этой аварии продолжаются.