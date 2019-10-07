В Совфеде призвали приравнять вейпы к табачным изделиям

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Электронные сигареты следует приравнять к табачным изделиям, а также провести научные исследования, чтобы решить вопрос о их возможном запрещении, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

В Минздраве РФ не исключили, что через два-три года вейпы могут быть запрещены при наличии доказательств об их опасности.

"Вопрос надо решать поэтапно, учитывая, что и в США нет полноценной доказательной базы в отношении опасности употребления вейпов", - сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.

По его словам, первым шагом должно быть принятие закона, приравнивающего электронные сигареты к табачным изделиям со всеми соответствующими ограничениями.

"Второй шаг - это научные исследования, оценивающие последствия использования вейпов для организма человека", - добавил он.