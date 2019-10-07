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РИА Новости

В Совфеде призвали приравнять вейпы к табачным изделиям

12:33 07.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейп
Вейп
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вейп. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Электронные сигареты следует приравнять к табачным изделиям, а также провести научные исследования, чтобы решить вопрос о их возможном запрещении, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Минздраве РФ не исключили, что через два-три года вейпы могут быть запрещены при наличии доказательств об их опасности.
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"Вопрос надо решать поэтапно, учитывая, что и в США нет полноценной доказательной базы в отношении опасности употребления вейпов", - сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.
По его словам, первым шагом должно быть принятие закона, приравнивающего электронные сигареты к табачным изделиям со всеми соответствующими ограничениями.
"Второй шаг - это научные исследования, оценивающие последствия использования вейпов для организма человека", - добавил он.
По словам Рязанского, если у Минздрава будут научные доказательства опасности употребления электронных сигарет, то, конечно, "должен быть введен запрет, как и в отношении, например, наркотических веществ".
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