Российские ученые не нашли следы метана на Марсе

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН не смогли найти в атмосфере Марса следы самого большого количества метана, обнаруженного в июне американским марсоходом Curiosity, заявил сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Александр Трохимовский.

В июне НАСА сообщило, что марсоход Curiosity спектрометром TLS зафиксировал в кратере Гейла самое большое количество метана за все время измерений – около 21 частицы на миллиард. Это может говорить о существовании на планете жизни - микроорганизмов.

Позже руководитель отдела физики планет ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил РИА Новости, что российские учёные попытаются обнаружить этот метан российским спектрометром ACS, установленным на аппарате TGO миссии ExoMars-2016.

"(После события) мы проанализировали данные (спектрометра ACS), но ничего не нашли... Наблюдения на следующих витках (аппарата TGO) тоже ничего не показали", - сказал Трохимовский на 10-м московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.