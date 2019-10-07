Лесопромышленный кластер Ленобласти получит господдержку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Cозданный летом прошлого года лесопромышленный кластер Ленинградской области стал первым в регионе внесенным в реестр Минпромторга России, благодаря чему получит меры государственной поддержки при реализации совместных инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Он напомнил, что работа по созданию в регионе этого кластера началась в июле прошлого года при поддержке Центра развития промышленности Ленинградской области.

"Участие в кластере позволяет компаниям найти новые инвестиционные ниши и партнеров по промышленной кооперации, увеличивает инвестиции в лесопромышленную сферу и объем производства готовой продукции. С одной стороны – это увеличение налоговой базы областного бюджета, с другой стороны – эффективное использование лесных ресурсов", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона напомнил, что лесопромышленный кластер Ленинградской области объединяет десять производственных компаний, а также представителей технологической и образовательной инфраструктуры.