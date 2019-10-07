Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T12:01Z
https://ria.ru/20191007/1559504019.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154873/69/1548736965_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_368ee300b07f038fc6fb4536a335ef77.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Лесопромышленный кластер Ленобласти получит господдержку

12:01 07.10.2019
97
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкПредприятие лесопромышленного комплекса
Предприятие лесопромышленного комплекса
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Cозданный летом прошлого года лесопромышленный кластер Ленинградской области стал первым в регионе внесенным в реестр Минпромторга России, благодаря чему получит меры государственной поддержки при реализации совместных инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он напомнил, что работа по созданию в регионе этого кластера началась в июле прошлого года при поддержке Центра развития промышленности Ленинградской области.

"Участие в кластере позволяет компаниям найти новые инвестиционные ниши и партнеров по промышленной кооперации, увеличивает инвестиции в лесопромышленную сферу и объем производства готовой продукции. С одной стороны – это увеличение налоговой базы областного бюджета, с другой стороны – эффективное использование лесных ресурсов", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона напомнил, что лесопромышленный кластер Ленинградской области объединяет десять производственных компаний, а также представителей технологической и образовательной инфраструктуры.
"В рамках кластерной инициативы реализуется совместный инвестиционный проект общей стоимостью 163 миллиона рублей по модернизации и расширению производства. По оценкам предприятий кластера, к 2023 году увеличение объема выручки его участников составит более 20%, кроме того совокупный объем инвестиций превысит 3,5 миллиарда рублей, а объем экспорта вырастет на 15%", - заключили в пресс-службе.
Вырубка леса
16 сентября, 17:05Ленинградская область
Власти Ленобласти наращивают оборот продукции ЛПК
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьЭкономика
Рекомендуем
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В России разработают оборудование для добычи газа в Аргентине
РИА
Новости
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф выступил за отрицательные ставки валюты на депозиты компаний
Стенд Сбербанка
Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности
Утилизация автомобилей
Европейский бизнес попросил Козака не увеличивать утильсбор на автомобили
Лента
новостей
Девушка со смартфоном и банковской картой
Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
Кот в кресле у батареи
"Т Плюс" пока не планирует вернуться на биржу
Восход Луны над атмосферой
НАСА может принять участие в лунной программе, заявили в институте РАН
Китайские юани
Туристы из КНР в I половине 2019 года потратили 128 млрд долларов
Нанесение макияжа глаз
Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Глава парламента Башкирии прокомментировал допрос депутата Юмашевой в США
Курьер улыбается во время доставки посылки
Бастующие курьеры Ozon в Петербурге вернулись к работе
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
На Камчатке ввели в строй новый рыбоперерабатывающий завод
Здание Цирка им. О.Попова (слева) и монумент Славы (справа) на берегу Волги в Самаре
На инвестиционном саммите в Самаре обсудили международную кооперацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод удовлетворил обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
Лента новостейМолния