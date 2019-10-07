Лесопромышленный кластер Ленобласти получит господдержку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Cозданный летом прошлого года лесопромышленный кластер Ленинградской области стал первым в регионе внесенным в реестр Минпромторга России, благодаря чему получит меры государственной поддержки при реализации совместных инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он напомнил, что работа по созданию в регионе этого кластера началась в июле прошлого года при поддержке Центра развития промышленности Ленинградской области.
"Участие в кластере позволяет компаниям найти новые инвестиционные ниши и партнеров по промышленной кооперации, увеличивает инвестиции в лесопромышленную сферу и объем производства готовой продукции. С одной стороны – это увеличение налоговой базы областного бюджета, с другой стороны – эффективное использование лесных ресурсов", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Глава региона напомнил, что лесопромышленный кластер Ленинградской области объединяет десять производственных компаний, а также представителей технологической и образовательной инфраструктуры.
"В рамках кластерной инициативы реализуется совместный инвестиционный проект общей стоимостью 163 миллиона рублей по модернизации и расширению производства. По оценкам предприятий кластера, к 2023 году увеличение объема выручки его участников составит более 20%, кроме того совокупный объем инвестиций превысит 3,5 миллиарда рублей, а объем экспорта вырастет на 15%", - заключили в пресс-службе.
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