В Ленинградской области опрокинулся микроавтобус из Прибалтики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Микроавтобус врезался в дерево и опрокинулся в Ленинградской области, медпомощь понадобилась троим пассажирам, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 7 утра в Волосовском районе на 89 километре трассы "Нарва" автомобиль Volkswagen Caravelle съехал в кювет, наехал на дерево и перевернулся. В результате ДТП троим пассажирам оказана медицинская помощь на месте, после чего они отпущены в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
Ведется проверка.
По данным местных СМИ, микроавтобус следовал из Прибалтики в Нижний Новгород.