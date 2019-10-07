В Ленинградской области опрокинулся микроавтобус из Прибалтики

"Около 7 утра в Волосовском районе на 89 километре трассы "Нарва" автомобиль Volkswagen Caravelle съехал в кювет, наехал на дерево и перевернулся. В результате ДТП троим пассажирам оказана медицинская помощь на месте, после чего они отпущены в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.