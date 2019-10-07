Драка покупателей с продавцами в московском супермаркете попала на видео

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В одном из столичных магазинов произошел конфликт между сотрудниками и посетителями. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Конфликт разгорелся из-за поведения молодого человека, который, как утверждали сотрудники супермаркета, пытался украсть продукты.
По словам продавцов, мужчина признался, что не собирался платить за покупку и попытался убежать. Завязалась драка. Посетитель попытался бросить в одного из участников конфликта продуктовую тележку. В итоге сотрудники затолкали его в подсобное помещение магазина.
Затем в кадр попало избиение девушки кассиром. По данным телеканала, это была подруга задержанного молодого человека.
9 сентября, 17:02РИА НовостиМассовая драка в московском супермаркете попала на видео