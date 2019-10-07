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РИА Новости

Эксперт: победившему движению в Косово придется пойти на уступки

11:49 07.10.2019
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© AP Photo / Darko VojinovicИзбирательный участок во время выборов в парламент Косово
Избирательный участок во время выборов в парламент Косово
© AP Photo / Darko Vojinovic
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Победа "Самоопределения" на парламентских выборах в самопровозглашенном Косово не означает, что это движение по умолчанию станет осевой структурой нового правительства, для этого ему придется пойти на ряд уступок, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт РСМД Александр Пивоваренко.
Радикальное движение "Самоопределение" одержало победу на выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово с результатом 25,77%, на втором месте - оппозиционный умеренно-реформистский Демократический союз Косово с 25,05%.
Правящая последние десять лет Демократическая партия Косово "президента" Хашима Тачи получила рекордно низкие 21,16%. Именно они после своей первой победы на выборах 2007 года провозгласили независимость Косово. Альянс за будущее Косово "премьера" Рамуша Харадиная АБК набрал 11,62%. Внеочередные выборы проходили в воскресенье. Явка составила 43,2%.
"Самоопределение" известно своими радикальными методами борьбы, насильственными протестами на улицах Приштины, распылением слезоточивого газа в косовском парламенте, лидер и члены движения неоднократно отбывали наказание за нарушение общественного порядка и подозревались в более серьезных насильственных действиях.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
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Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в парламент

Ожидаемый результат

По мнению Пивоваренко, результат выборов в Косово не стал неожиданностью, скорее, это результат достаточно продолжительного тренда на появление новых партий.
"Исходя из динамики последних лет, победа партии "Самоопределение" не является неожиданной, потому что если мы посмотрим результаты выборов в Косово за последние 5-7 лет, то мы видим постепенное снижение голосов двух основополагающих партий в Косово – "Демократической лиги Косово" и "Демократической партии Косово". "Самоопределение", наоборот, последние 2-3 избирательных цикла находится наверху", - пояснил эксперт.

Неоднозначная победа

Эксперт напомнил о ситуации 2017 года, когда "Самоопределение" победило на выборах, но ему не удалось сформировать правительство, так как против движения объединились все остальные партии из-за его радикального настроя.
"Вполне возможно, что это (радикализм – ред.) может помешать партии сейчас, так как Косово является международным протекторатом, безусловно, у сделки будут определенные архитекторы. Если исходить из того, что великие державы, присутствующие в регионе, не заинтересованы в пересмотре границ сейчас и всплеске политического радикализма, вполне возможно, что "Самоопределению" придется идти на уступки и сделать свою программу более умеренной, либо им придется опять оказаться в оппозиции", - отметил Пивоваренко.
Победа "Самоопределения" не означает, что эта партия по умолчанию становится осевой структурой нового правительства, возможны различные варианты, подчеркнул эксперт. Есть вероятность того, что главную роль будет играть ДСК, занявший второе место.

Переговоры под вопросом

Как Демократический союз Косово, так и "Самоопределение" заявляют о готовности вести переговоры с властями Сербии с целью взаимного признания Белграда и Приштины. При этом о конкретных уступках со стороны косоваров речь не идет.
Однако, отметил Пивоваренко, для того чтобы такие переговоры стали возможными, необходимо, чтобы коалиция носила умеренный характер и была готова к разговору.
"Учитывая то, что мы знаем о партии "Самоопределение", она не представляется пока партией, которая готова к таким переговорам, потому что их центральным положением является создание унитарного Косово. Недопущение федеративных единиц. Эта партия с наиболее националистическим компонентом. Поэтому я бы сказал, что вряд ли "Самоопределение" может быть готова к проведению переговоров с конструктивным итогом, только если она не пойдет на какие-то изменения", - подчеркнул политолог.
Столица Косово - Приштина. Архивное фото
8 ноября 2017, 19:45РИА Новости
Косово вновь требует определить полномочия властей с диалоге с Белградом
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Хашим ТачиЕвросоюзСербияКосовоВ мире
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