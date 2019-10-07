В Тульской области при участии Минобороны построили мост через реку Осетр

ТУЛА, 7 окт — РИА Новости. Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа возвели мостовой переход через реку Осетр в Веневском районе Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регадминистрации.

"Мост был возведен в ходе тактико-специальных учений. Всего же в этом году было смонтировано шесть мостовых переправ в регионе (по две – в Веневском и Куркинском и по одной – в Плавском и Кимовском районах), – сказал собеседник агентства.

По его словам, протяженность путепроводов составляет от 12 до 108 метров. Всего в работах по возведению переправ участвовали более 150 военнослужащих, свыше 60 единиц военной и специальной техники. Новые автодорожные мосты соединили десятки населенных пунктов, в которых проживают более трех тысяч человек, обеспечив, таким образом, круглогодичное безопасное сообщение.

Глава региона выразил благодарность министерству обороны РФ за окзанную региону помощь.

"Старые мосты уже давно находились в аварийном состоянии. Необходимо было строить новые. Если бы мы занимались этим вопросом самостоятельно, это заняло бы несколько лет и потребовало выделения из бюджета более одного миллиарда рублей. Пусть новые мосты долго прослужат людям", – сказал губернатор области Алексей Дюмин, принявший участие в церемонии открытия моста.