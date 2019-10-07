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РИА Новости

Около 20 мигрантов пропали без вести из-за кораблекрушения у Лампедузы

11:47 07.10.2019
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© AP Photo / Emilio MorenattiМигранты на испанском спасательном судне
Мигранты на испанском спасательном судне
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигранты на испанском спасательном судне. Архивное фото
РИМ, 7 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Около 20 мигрантов, пытавшихся добраться из Африки в Италию через Средиземное море, пропали без вести в результате кораблекрушения близ итальянского острова Лампедуза, из воды извлечены тела девяти погибших, сообщили в понедельник журналистам представители береговой охраны.
Согласно этой информации, небольшая лодка с беженцами минувшей ночью перевернулась в море примерно в шести морских милях от берегов Лампедузы буквально на глазах сотрудников береговой охраны и финансовой гвардии Италии, которые немедленно начали поисково-спасательную операцию. В результате 22 мигранта были извлечены из воды и доставлены на берег. Кроме того, на борт катеров были подняты тела девятерых погибших беженцев.
По словам спасенных мигрантов, на лодке находились около 50 человек, поэтому около 20 из них сейчас считаются пропавшими без вести.
Как сообщили РИА Новости в римском координационном центре береговой охраны, поиски жертв кораблекрушения продолжаются, среди пропавших без вести могут быть дети.
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Глава неправительственной организации Open Arms Оскар Кампс сообщил в понедельник в Twitter, что "в результате кораблекрушения в нескольких милях от Лампедузы погибли 30 человек".
Прокуратура сицилийского города Агридженто открыла следственное дело по факту гибели мигрантов близ Лампедузы. В понедельник для выяснения всех обстоятельств кораблекрушения на остров прибудет представитель прокуратуры.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
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