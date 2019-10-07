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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Глава МВД Франции: уровень террористической угрозы остается высоким

11:41 07.10.2019
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© AP Photo / Thibault CamusЭвакуация жителей в ходе операции в районе Сен-Дени
Эвакуация жителей в ходе операции в районе Сен-Дени
© AP Photo / Thibault Camus
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уровень террористической угрозы остается высоким на территории Франции, заявил глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на фоне нападения на префектуру столичной полиции в четверг.
Программист префектуры полиции Парижа в четверг, 3 октября, напал с ножом на правоохранителей на своем рабочем месте. По данным канала BFM, нападение совершил 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon), уроженец карибского острова Мартиника, который работал в этой префектуре с 1993 года. В результате атаки скончались четыре человека. Позже прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийца был приверженцем радикального ислама.
"На сегодняшний день террористическая угроза во Франции остается на высоком или даже очень высоком уровне", - заявил Кастанер в интервью радиостанции France Inter.
По словам главы МВД, с 2015 года были предотвращены 59 терактов, из которых три - с начала года. Кастанер при этом добавил, что на данный момент, ничто не говорит о том, что у нападавшего были сообщники.
Министр также прокомментировал призывы подать в отставку, заявив, что не считает себя "лично ответственным" за произошедшее, в связи с чем не рассматривает вариант ухода с поста.
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По словам Кастанера, одна из основных причин "сбоя в системе" является не достаточно налаженная схема сообщения о "радикализации" в поведении того или иного человека, которая должна быть "автоматической".
Так, министр отметил, что никто из коллег нападавшего не подал официальный отчет в службу по предотвращению и борьбе с радикализацией, когда в 2015 году нападавший положительно высказывался о теракте в редакции Charlie Hebdo.
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