Глава МВД Франции: уровень террористической угрозы остается высоким

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уровень террористической угрозы остается высоким на территории Франции, заявил глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на фоне нападения на префектуру столичной полиции в четверг.

Программист префектуры полиции Парижа в четверг, 3 октября, напал с ножом на правоохранителей на своем рабочем месте. По данным канала BFM, нападение совершил 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon), уроженец карибского острова Мартиника, который работал в этой префектуре с 1993 года. В результате атаки скончались четыре человека. Позже прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийца был приверженцем радикального ислама.

"На сегодняшний день террористическая угроза во Франции остается на высоком или даже очень высоком уровне", - заявил Кастанер в интервью радиостанции France Inter.

По словам главы МВД, с 2015 года были предотвращены 59 терактов, из которых три - с начала года. Кастанер при этом добавил, что на данный момент, ничто не говорит о том, что у нападавшего были сообщники.

Министр также прокомментировал призывы подать в отставку, заявив, что не считает себя "лично ответственным" за произошедшее, в связи с чем не рассматривает вариант ухода с поста.

По словам Кастанера, одна из основных причин "сбоя в системе" является не достаточно налаженная схема сообщения о "радикализации" в поведении того или иного человека, которая должна быть "автоматической".