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РИА Новости

В Белоруссии один человек погиб в ДТП с автобусом на территории НПЗ

11:35 07.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Один человек погиб и 11 пострадали в результате ДТП на территории нефтеперерабатывающего завода в белорусском Мозыре, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
"Седьмого октября в 8.35 (совпадает с мск – ред.) от оператора линии 103 поступило сообщение о том, что на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода перевернулся автобус… Предварительно установлено, что служебный автобус МАЗ, который перевозит по территории завода работников предприятия, двигался по главной дороге. В салоне находилось 12 пассажиров и водитель", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметили в МВД, грузовой автомобиль Mercedes двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу служебному автобусу, в результате произошло столкновение, автобус перевернулся на бок. Одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом, он погиб.
"За медицинской помощью обратились 11 человек. Водители транспортных средств не пострадали", - отметили в пресс-службе.
По данным МВД, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Скорая помощь Баку
09:17РИА Новости
В ДТП в Баку пострадали 11 человек
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