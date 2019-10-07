В Белоруссии один человек погиб в ДТП с автобусом на территории НПЗ

МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Один человек погиб и 11 пострадали в результате ДТП на территории нефтеперерабатывающего завода в белорусском Мозыре, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
"Седьмого октября в 8.35 (совпадает с мск – ред.) от оператора линии 103 поступило сообщение о том, что на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода перевернулся автобус… Предварительно установлено, что служебный автобус МАЗ, который перевозит по территории завода работников предприятия, двигался по главной дороге. В салоне находилось 12 пассажиров и водитель", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметили в МВД, грузовой автомобиль Mercedes двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу служебному автобусу, в результате произошло столкновение, автобус перевернулся на бок. Одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом, он погиб.
"За медицинской помощью обратились 11 человек. Водители транспортных средств не пострадали", - отметили в пресс-службе.
По данным МВД, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.