В Белоруссии один человек погиб в ДТП с автобусом на территории НПЗ

"Седьмого октября в 8.35 (совпадает с мск – ред.) от оператора линии 103 поступило сообщение о том, что на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода перевернулся автобус… Предварительно установлено, что служебный автобус МАЗ, который перевозит по территории завода работников предприятия, двигался по главной дороге. В салоне находилось 12 пассажиров и водитель", - говорится в сообщении пресс-службы.