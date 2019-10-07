Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T11:31Z
https://ria.ru/20191007/1559502302.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150917/84/1509178426_0:125:2400:1475_1036x0_80_0_0_2fae1f723260b522ec040070bd2a367b.jpg
РИА Новости

Штайнмайер назвал цель визита в Грузию

11:31 07.10.2019
891
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 окт – РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник опроверг слухи о том, что он прибыл в Грузию с инициативой по решению конфликта с Абхазией и Южной Осетией.
Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер прибыли в Грузию с официальным визитом 6 октября, официальная часть визита началась в понедельник. Вскоре после распространения информации о предстоящем визите президента Германии появились слухи о том, что он должен передать Грузии план, аналогичный "формуле Штайнмайера" для Украины.
Разграничительная линия между Южной Осетией и Грузией
9 сентября, 20:19РИА Новости
Южная Осетия закрыла границу с Грузией до нормализации обстановки
"В ходе моего визита состоятся встречи с политическими кругами, президентом, премьером и членами парламента. У нас будет возможность посетить границу (с Южной Осетией – ред.). Я действительно не приехал с какой-либо конкретной инициативой или предложением, на этот раз у меня абсолютно другая роль", - заявил Штайнмайер на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Он также приветствовал прошедшую ранее на полях Генассамблеи ООН встречу глав МИД России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани. "Очень хорошо, что вновь возобновились каналы переговоров между Грузией и Россией на уровне глав МИД", - отметил Штайнмайер.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными".
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
2 октября, 16:53РИА Новости
Абхазия сняла ограничение на пересечение границы с Грузией
280014
Обсудить 2
Давид ЗалкалианиФранк-Вальтер ШтайнмайерГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНГрузияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Михайловский Златоверхий собор - действующий кафедральный собор новой объединенной церкви Украины
СМИ: "украинский вопрос" в православии уже решен
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
У партии Зеленского есть шансы на выборах в Донбассе, считает депутат Рады
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали публикацию WP о словах Трампа по делу Скрипалей
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
В Раде назвали условия для проведения выборов в Донбассе
Лента
новостей
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
"Коммунисты России" попросили СК завести дело против Шварценеггера
Юлия Юзик
Иран назвал причину задержания российской журналистки Юлии Юзик
Участники акции в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве
В Киеве ждут миссию ЕС по оценке промышленных товаров в 2020 году
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
На Украине возбудили дело о похищении Саакашвили в 2018 году
Украинские военные
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Жители Луганска во время голосования
Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, заявили в Раде
Экоактивистка Грета Тунберг
Грета Тунберг переписала статус в Twitter, измененный после слов Путина
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Богдан Яременко
Отказаться от "формулы Штайнмайера" без последствий нельзя, заявили в Раде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48National Interest назвал пять лучших российских танков
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
Лента новостейМолния