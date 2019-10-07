Эрдоган в ноябре обсудит с Трампом в Вашингтоне поставки истребителей F-35

АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить в ходе визита в Вашингтон в начале ноября с президентом США Дональдом Трампом поставки американских истребителей F-35.
"Скорее всего, в первой половине следующего месяца мы совершим визит в Вашингтон, будем общаться как делегациями, так и один на один, у нас будет возможность глубоко и всестороннее обсудить многие вопросы и проблемы. Поставки F -35 – одна из тем. Это долгий процесс, и он идет. Мы оплачиваем все, что нужно, в рамках этого договора. Мы эту тему основательно обсудим", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.
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Турция собиралась приобрести не менее ста F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Покупка Анкарой новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.