Эрдоган в ноябре обсудит с Трампом в Вашингтоне поставки истребителей F-35

"Скорее всего, в первой половине следующего месяца мы совершим визит в Вашингтон, будем общаться как делегациями, так и один на один, у нас будет возможность глубоко и всестороннее обсудить многие вопросы и проблемы. Поставки F -35 – одна из тем. Это долгий процесс, и он идет. Мы оплачиваем все, что нужно, в рамках этого договора. Мы эту тему основательно обсудим", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.