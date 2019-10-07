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РИА Новости

В Хабаровске затонул катер после столкновения с неустановленным судном

11:08 07.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 7 окт - РИА Новости. Катер затонул на Амуре в Хабаровском крае, столкнувшись с неустановленным судном, пострадали два человека, по факту происшествия организована проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В районе акватории затона АО "Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота произошло транспортное происшествие с маломерным судном, в результате которого оно затонуло. Пострадали находившиеся на борту два человека, им оказана медицинская помощь. По предварительной информации, причиной произошедшего стало столкновение катера с неустановленным транспортным средством",- говорится в информации.
Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.
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Амур (река)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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