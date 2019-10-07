В Хабаровске затонул катер после столкновения с неустановленным судном

ХАБАРОВСК, 7 окт - РИА Новости. Катер затонул на Амуре в Хабаровском крае, столкнувшись с неустановленным судном, пострадали два человека, по факту происшествия организована проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В районе акватории затона АО "Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота произошло транспортное происшествие с маломерным судном, в результате которого оно затонуло. Пострадали находившиеся на борту два человека, им оказана медицинская помощь. По предварительной информации, причиной произошедшего стало столкновение катера с неустановленным транспортным средством",- говорится в информации.
Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.