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РИА Новости

Депутат Юмашева продолжит посещать США, заявил Слуцкий

11:06 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧлен комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева продолжит посещать США для участия в различных мероприятиях на территории этой страны, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
Здание ФБР в Вашингтоне, США
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В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении Юмашевой. МИД РФ заявил решительный протест в связи с допросом ФБР депутата Госдумы.
"Она (Юмашева) в прекрасном настроении, и, конечно, людей, подобных Инге Альбертовне Юмашевой, подобными вещами, даже достаточно досадными, из колеи не выбьешь. Она прекрасно отработала на мероприятии "Диалог Форт-Росс"... Ни о каком сокращении программы речи не шло, более того, Инга Альбертовна, возможно, примет участие в других мероприятиях (на территории США)", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Слуцкого, Юмашеву активно приглашают в США фонды, университеты и центры, которые так или иначе связаны с Россией.
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Леонид СлуцкийИнга ЮмашеваГосдума РФФедеральное бюро расследований СШААнатолий АнтоновВячеслав ВолодинСШАВ мире
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