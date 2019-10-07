Депутат Юмашева продолжит посещать США, заявил Слуцкий

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева продолжит посещать США для участия в различных мероприятиях на территории этой страны, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении Юмашевой. МИД РФ заявил решительный протест в связи с допросом ФБР депутата Госдумы.
"Она (Юмашева) в прекрасном настроении, и, конечно, людей, подобных Инге Альбертовне Юмашевой, подобными вещами, даже достаточно досадными, из колеи не выбьешь. Она прекрасно отработала на мероприятии "Диалог Форт-Росс"... Ни о каком сокращении программы речи не шло, более того, Инга Альбертовна, возможно, примет участие в других мероприятиях (на территории США)", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Слуцкого, Юмашеву активно приглашают в США фонды, университеты и центры, которые так или иначе связаны с Россией.