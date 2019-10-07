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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил об отходе американских военных с позиций на севере Сирии

10:50 07.10.2019 (обновлено: 11:54 07.10.2019)
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© AFP 2019 / Delil SouleimanАмериканский военный бронеавтомобиль в сирийской провинции Эль-Хасака. 6 октября 2019
Американский военный бронеавтомобиль в сирийской провинции Эль-Хасака. 6 октября 2019
© AFP 2019 / Delil Souleiman
АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. Американские военные покидают свои позиции на севере Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Вечером в воскресенье, после разговора с президентом США Дональдом Трампом, начался отход американцев. Еще до этого Трамп дал указание отойти. Они немного опоздали. Мы с США поддерживаем постоянный контакт. И однажды мы придем (на север Сирии. — Прим. ред.), потому что террористическая угроза для нас неприемлема", — сообщил он журналистам.

При этом в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора Трампа и Эрдогана, говорится, что Пентагон не будет участвовать в военной операции Анкары на севере Сирии, которая начнется "скоро".

"Силы США, которые победили местный "халифат" ИГ*, больше не будут находиться в непосредственной близости", — сказано в заявлении.

Как подчеркнули в Белом доме, теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.
Курдское агентство ANHA подтвердило вывод сил коалиции из районов пограничных городов Рас-эль-Айн (провинция Хасеке) и Тель-Абьяд (провинция Ракка).
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Ранее Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.
Президент уточнил, что целью Анкары будет очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
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Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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