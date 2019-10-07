Эрдоган заявил об отходе американских военных с позиций на севере Сирии

АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. Американские военные покидают свои позиции на севере Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Вечером в воскресенье, после разговора с президентом США Дональдом Трампом, начался отход американцев. Еще до этого Трамп дал указание отойти. Они немного опоздали. Мы с США поддерживаем постоянный контакт. И однажды мы придем (на север Сирии. — Прим. ред.), потому что террористическая угроза для нас неприемлема", — сообщил он журналистам.
При этом в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора Трампа и Эрдогана, говорится, что Пентагон не будет участвовать в военной операции Анкары на севере Сирии, которая начнется "скоро".
"Силы США, которые победили местный "халифат" ИГ*, больше не будут находиться в непосредственной близости", — сказано в заявлении.
Как подчеркнули в Белом доме, теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.
Курдское агентство ANHA подтвердило вывод сил коалиции из районов пограничных городов Рас-эль-Айн (провинция Хасеке) и Тель-Абьяд (провинция Ракка).
Ранее Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.
Президент уточнил, что целью Анкары будет очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.