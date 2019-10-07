Эрдоган заявил об отходе американских военных с позиций на севере Сирии

"Вечером в воскресенье, после разговора с президентом США Дональдом Трампом, начался отход американцев. Еще до этого Трамп дал указание отойти. Они немного опоздали. Мы с США поддерживаем постоянный контакт. И однажды мы придем (на север Сирии. — Прим. ред.), потому что террористическая угроза для нас неприемлема", — сообщил он журналистам.