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РИА Новости

Глава региона уточнил, что на видео отдыха Путина запечатлена Тува

10:42 07.10.2019 (обновлено: 13:09 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол сделал репост на своей странице в социальной сети Facebook видео отдыха президента Владимира Путина в сибирской тайге и уточнил, что на кадрах запечатлена Тува.
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
10:25РИА Новости
Отдых по-президентски: Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге
В понедельник Путину исполняется 67 лет. Днями ранее он побывал в сибирской тайге, где, как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, "наслаждался осенней природой". На вопрос проведет ли Путин день рождения на природе с близкими, Песков ответил РИА Новости утвердительно. Путин отдыхал в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, на распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой.
"Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет", - подписал глава Тувы размещенное видео.
В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска тоже побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым, Кара-оолом, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.
В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу, Кара-оол и возглавлявший в то время Хакасию Виктор Зимин.
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Владимир ПутинСергей ШойгуТуваОбщество
Популярные комментарии
а что, Володенька в этот раз только за грибами? ни в кого там в заповедниках стрелять даже не собирается? неожиданно.
7 октября, 11:33
ЗПЗа Правду
6311016
И к чему эта новость? Показать что 67 летний дедушка ещё полон сил?
7 октября, 12:00
Будущее Страны
522005
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