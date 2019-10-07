Глава региона уточнил, что на видео отдыха Путина запечатлена Тува

КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол сделал репост на своей странице в социальной сети Facebook видео отдыха президента Владимира Путина в сибирской тайге и уточнил, что на кадрах запечатлена Тува.

В понедельник Путину исполняется 67 лет. Днями ранее он побывал в сибирской тайге, где, как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, "наслаждался осенней природой". На вопрос проведет ли Путин день рождения на природе с близкими, Песков ответил РИА Новости утвердительно. Путин отдыхал в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, на распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой.

"Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет", - подписал глава Тувы размещенное видео.

В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска тоже побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым, Кара-оолом, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.