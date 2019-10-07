В Раде назвали условия для проведения выборов в Донбассе

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Киев согласен провести выборы в Донбассе в ближайшее время, но при выполнении ряда условий, заявил депутат фракции Верховной рады "Слуга народа" и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Мы однозначно заявили о своей позиции, и президент об этом говорил. Мы согласны на выборы в ближайшее время, но только при выполнении определенных предусловий: выборы на всей территории Украины, по украинским законам и после обеспечения условий безопасности для их проведения. Если Россия готова к конструктивным действиям и вместе мы сможем обеспечить все до декабря – будет прекрасно, если на Новый год эти территории вернутся в состав Украины", - сказал Яременко в опубликованном в понедельник интервью агентству " РБК-Украина ".

По словам Яременко, "речь не идет о том, чтобы слиться в братской любви с РФ, а о том, чтобы иметь доверие к ним на переговорах, быть уверенными, что они выполнят то, что обещают".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.